新台幣升7.8分 午盤暫收27.798元
新台幣今（26）日午盤升值7.8分，暫收27.798元兌1美元，成交金額5.79億美元；台股早盤開高，上午盤最高達27.785元兌1美元，升值9.1分。
美股周二下跌居多，道瓊工業指數跌幅0.2%；標普500指數收跌0.2%；那斯達克綜合指數下跌不到0.1%；費城半導體指數收盤上漲0.37%，台股以16,645.17點開高。
新台幣今日早盤以27.85元兌1美元，升值2.6分開出，上午盤最低27.864元兌1美元，升值1.2分，最高達27.785元兌1美元，升值9.1分，午盤以27.798元暫收。
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