波動中求「升」存 富蘭克林投顧提四大投資錦囊

金融市場波動，區域或產業族群表現輪動加快腳步，不想在投資路上總是為別人抬轎，更應落實資產配置與勤加檢查調整，用相對堅固的投資組合及健康的心態，繼續積極理財、提高投資致勝機率。

富蘭克林投顧分析，市場短線變動看似驚心動魄，但拉長觀察時間會發現全球股市多頭的時間及漲幅都高於空頭時期，投資人可依循「危機入市」、「長期投資」、「定期定額」、「常保理性」四大錦囊妙計，不讓震盪變累積財富的破口，而是藉勢扭轉成為理財助攻手。

富蘭克林投顧表示，今年隨著新冠疫苗施打逐步普及化、經濟解封規模有望變大，多個主要股市即使去年來累積可觀的漲幅，前景仍然持續看多，只是投資人對聯準會縮減財政刺激的預期心理以及通膨升溫的疑慮盤旋不去，進而形成逢高調節壓力，期間股市走勢格外起伏。

只有做好準備，後疫情時代方能繼續穩操勝券。

1、 危機入市

擁有豐富投資經驗者會發現，遭逢利空的市場最終總能浴火重生，拉長時間呈現趨勢向上的態勢就更為明顯，例如美股史坦普500指數，途中雖經歷數次修煉，例如本世紀以來的網通泡沫、金融海嘯及眼前新冠肺炎疫情，但市場表現是愈挫愈勇，長期走勢持續上攻。

2、 長期投資

以當前氣勢如虹的美股史坦普500指數為例，在過去20年裡也曾面臨多起重大事件考驗，但期間僅有五個年度呈現虧損，其他15個年度中，只要堅持投資不中斷，都能迎來一年的豐收，例如，2008年金融危機的事件發生後，市場餘波盪漾，但卻還是保有連續兩年各有單年正報酬26%及15%的表現。

3、 定期定額

順應市場長期趨勢向上的格局，投資理財時間遠比時機重要，富蘭克林回溯定期定額投資各項資產的經驗，可發現拉長投資期間，虧損幅度與機率會隨之遞減，而正報酬也可望大幅提升，原因在於此策略有助於把握市場低迷時，降低每單位的投資成本，待市場回溫，低價期間所累積的單位數反而能贏取更好的報酬率。

4、 常保理性停看聽

富蘭克林建議，遇市場大幅震盪時，決策前不妨先「停、看、聽」，包括「贖回前先暫停衝動」、「看一下現有投資組合戰力」、「聆聽理財顧問專業建議」，有望降低追高殺低的憾事發生，甚至掌握到逢低出擊的契機，市場的波動反而成為為致富的入口。

投資情緒的確易受短期震盪干擾而做出追高殺低的決策，也可能錯失隨之而來的漲勢與更好的獲利機會，對此，富蘭克林也建議，基於全球股市面對多空多頭的時間及漲幅遠高於空頭，且資產輪動各有表現機會，投資人藉由多元標的、理財工具等方式，打造可攻可守的投資組合，輔以靈活調整策略和養成健康的理財心態，才能從容應對難以預料的市場變化。

富蘭克林投顧表示，把握四大投資理財妙計的同時，欲進一步提高績效，可再彈性採取定期不定額策略，也就是在市場價格下跌時加碼更多、市場上漲時減少扣款金額，為服務及鼓勵投資人把握時間紅利，即日起「富蘭克林國民e帳戶」也加入定期不定額功能，不論是準備申購或既有投資人都能輕鬆切換定期定額或不定額功能。

投資人選擇國民e帳戶定期不定額功能，每次扣款日就會以投資人設定之（基準）扣款金額，加／減基準漲跌幅對應的扣款金額後扣款進行投資，對資金有限的投資人來說，有望能提高資金的靈活度。

商品推薦