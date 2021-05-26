股匯齊揚！新台幣早盤升值6.3分 一度觸及27.813元

風控是金融業的基本功，但能夠做到連監理官、獨董、離職員工都滿意，卻很少見，元大金控做到了。一家以證券為主的金控，卻對風險胃納度極低，原來是創辦人家族最早從中國大陸逃難來台、從小穿美援麵粉袋長大有關。

2021-05-26 08:59