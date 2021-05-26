股匯齊揚！新台幣早盤升值6.3分 一度觸及27.813元
新台幣今（26）日早盤以27.85元兌1美元，升值2.6分開出；台股早盤以16,645.17點開高，新台幣一度觸及27.813元兌1美元，升值6.3分。
美股周二下跌居多，道瓊工業指數下跌81.52點，跌幅0.2%，收在34,312.46點；標普500指數收跌0.2%，收4,188.13點；那斯達克綜合指數下跌不到0.1%，收在13,657.18點；三大指數開高走低，費城半導體指數收盤上漲0.37%。
美股僅費城半導體指數收高，台股以6,645.17點開高，早盤一度小翻黑，但迅速再拉升至紅盤，新台幣一度觸及27.813元兌1美元，升值6.3分，早盤低點為27.864元兌1美元，升值1.2分。
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