零接觸迅速交易 永豐QR Pay收單掃碼付款只要6秒

防疫新生活，零接觸成趨勢，永豐銀行推出「個人收款特約商店」QR Pay收單全面採網路、數位化申辦，主打攤販、小店家，透過這套系統付款 ，全程只要6分鐘即可完成交易。

永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，目前已約4,000店家使用永豐QR Pay收單，以民眾日常消費的市場與商圈攤販、街邊餐飲業者最多，占總數約70%；透過永豐「個人收款特約商店」線上一站式服務，店家最快只要5分鐘就能完成申辦QR Pay收單，經由店家提供的QR pay掃碼交易方式，消費者最快只需6秒即可完成付款，防疫期間更為店家與民眾打造便利、安全的零接觸消費新生活。

吳建毅表示，永豐銀行「個人收款特約商店」採網路申辦，為個人店家提供數位化、零接觸服務，即使營業額規模小，可列舉營業事實就能申辦，只要六個步驟、最快5分鐘就能輕鬆完成，若需補繳文件也能直接在線上作業。

店家申請完成後，約三至五天獲審核通過即可開通永豐QR pay，提供民眾掃碼刷卡消費服務。

永豐QR pay支援Apple Pay、Google Pay及輸入信用卡號（不限發卡銀行）等支付模式，消費者掃碼即可選擇任一方式付款，最快6秒即可完成；店家則免裝設額外收款設備，每筆交易皆透過簡訊通知收款結果，輕鬆掌握交易資訊。

永豐銀行表示，使用永豐QR Pay收單的小型店家中，逾五成為傳統市場 、夜市、花市及商圈攤販等，近二成則為街邊小吃、飲料等餐飲業者。

為落實全民防疫、打造零接觸無現金交易，小型店家也可將QR Pay透過網路傳送給消費者，讓消費者不用出門也能掃碼付款；為協助店家開拓防疫新商機，至2021年7月底前，成功申辦永豐「個人收款特約商店」QR Pay皆享前三個月免手續費優惠。

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