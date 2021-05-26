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力挺醫護！買防疫險疫苗險 刷兆豐卡享50%回饋
不只保障員工，也要回饋全台辛苦醫護！兆豐銀行工會昨天宣布將投入300萬元補助全行6千名會員投保防疫險，今日兆豐銀行宣布，把優惠擴及全台醫護人員，即日起至8月底前醫護人員只要投保全台任何一家產險公司的防疫險或疫苗險，刷兆豐信用卡登錄後都可以獲得50%現金回饋，每人最高可獲得200元，若搭配刷兆豐e秒刷，還能再拿網購現金回饋優惠，預計將有2千位從事醫護的兆豐卡友可獲得回饋。
面對本土疫情持續升溫，民眾風險意識提高，施打疫苗意願大幅提升。依據中央流行疫情指揮中心統計，截至5月23日為止，台灣疫苗接種人數已超過30萬人，指揮官陳時中今日也宣布6月將有200萬劑疫苗會到貨、8月底累計可到貨1000萬劑。
台北市長柯文哲日前宣布，防疫第一線的醫護人員都須優先施打疫苗，為讓醫護人員施打後能多一層保障，除了防疫險外，疫苗險也備受青睞。對此，兆豐銀行率先宣布將提供50%的刷卡現金回饋、補貼全台醫護購買疫苗險及防疫險，就是為了讓第一線作戰的醫護人員都能無後顧之憂、有更充足的保障。
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