疫情升溫台產理賠件數飆升4倍！金額破6035萬元

本土疫情升溫，國內本土確診案例已高達4,285例本土病症，外界關心台產（2832）「防疫神單」到底理賠了多少件？保險局長施瓊華今（25）晚揭曉答案！據金管會統計至5月24日為止，台產防疫保單理賠件數已飆升到631件，金額亦攀高至6,035萬元，較17日時的理賠475件，短短7天增加156件，等於平均一天理賠案達22件，是政府宣布三級警戒前的4倍多。

台產防疫保單只要花500元，獲「隔離」通知就理賠隔離補償費用最高10萬元，保險局長施瓊華今晚說，因台產防疫保單賣得早，理賠件數達631件較高、整體理賠金額也達6,035萬元。

若以所有產險公司所銷售的全體產險防疫保單理賠件數來看，截至5月24日止，合計理賠件數達880件、理賠金額6,475萬元，也較17日658件增加222件，但多數仍是台產防疫保單的隔離理賠最多。

至於有人擔心，買了台產防疫保單，快篩確診、直接住院，因為「跳過」隔離程序就沒得理賠？施瓊華說，確診就會通知隔離，就算是直接住院，也是跟其他人隔離，符合「隔離要件」，應該也可以理賠。

國內疫情嚴峻，消基會今日質疑，全台12.6%的人口購買防疫保單，保費收入超過13億元，但疫情變化快速，國內醫療量能受衝擊，屆時恐發生理賠看得到、拿不到的窘境，呼籲金管會盡速邀集業者討論解決之道。

消基會祕書長徐則鈺表示，市售法定傳染病防疫保單，保費便宜、理賠規則簡單，成為保險市場熱銷商品，但隨著近日確診人數遽增，預計未來將出現輕症及無症狀的確診被保險者受醫療資源排擠，連帶影響其醫療保險理賠權益，未來恐暗藏重大理賠爭議的可能性。

為此，消基會在17日至23日間抽樣國內8份以防疫為訴求保險商品，發現抽樣的8張保單，僅2張保單提供法定傳染病的隔離費用補償，按各該保單保險契約規定，被保險人只有收到政府隔離通知書後居家隔離或在指定處所隔離或治療者，始得申請，因此，目前大眾熱議的封城或封區狀態，雖然民眾同樣不能出門，但並不符合隔離補償金的請領條件。

施瓊華則解釋，封城不賠的除外條款分二種情形，一是封城被限制行動在家，但保戶違反規定進出離開家裡，任意移動是不被鼓勵，就列在除外不賠。但就算封城若是收到隔離通知書是會賠的，不是完全不理賠。

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