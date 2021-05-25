快訊

網軍大本營？看看民進黨網路社群中心在做什麼

白宮宣布 美國半數成人接種新冠肺炎疫苗完畢

富邦集團捐款雙北市府與台大醫院 共2300萬元

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

近期台灣本土新冠疫情日益嚴峻，每日確診案例居高不下，目前全國已升級至第三級警戒，且因確診案例多集中於臺北市及新北市，雙北醫療院所負荷加重，不僅位在第一線的醫護人員疲於奔命，更面臨防疫物資短缺的困境。對此，富邦集團（2881）宣布捐贈臺北市政府、新北市政府防疫專戶各新台幣1,000萬元，並捐贈臺大醫院新台幣300萬元支援醫護人員隔離費用，共計捐贈2,300萬元，希望提供前線防疫及醫護人員更溫暖的支援，攜手協助台灣共同抵禦新冠肺炎疫情。

富邦集團董事長蔡明忠表示，隨著新冠肺炎疫情逐日升溫，台灣的防疫資源和醫護人力更加吃緊，秉持著「同島一命、團結抗疫」的精神，富邦集團將捐款臺北市政府、新北市政府防疫專戶各新台幣1,000萬元，全力協助第一線醫療防疫人員及受疫情影響的長照機構、弱勢家庭。也期盼藉由我們的拋磚引玉，號召更多資源與力量，共同投入對抗疫情。

富邦金控董事長蔡明興表示，除了捐助目前疫情嚴峻的雙北市防疫專戶各1,000萬元對抗疫情，有感於第一線醫護人員的辛勞，富邦集團也捐贈臺大醫院新台幣300萬元支援醫護人員的隔離費用，扮演前線醫護人員的支持後盾。對抗來勢洶洶的疫情，富邦期望能為抗疫盡一份力量，與社會大眾一起同心協力，共度難關。

富邦集團長期致力於落實企業社會責任，並積極傳遞正向力量、實踐正向關懷。面對這波疫情，富邦盼能成為社會堅實的後盾，為相關團體提供支援與協助，也期望匯聚社會各界的力量，讓大家攜手幫助台灣挺過疫情。

醫護人員 疫情 富邦金控

延伸閱讀

羅文裕勾彭佳慧山中迷航1.5hr 分享客家居家防疫撇步

中壽率先與北市府合作 接受招募退職醫護獲防疫保障

配合政府防疫 麥當勞「得來速」啟動實聯制

防疫零接觸 LINE Pay新戶消費贈50點 指定網購享6%回饋

相關新聞

疫情升溫台產理賠件數飆升4倍！金額破6035萬元

本土疫情升溫，國內本土確診案例已高達4,285例本土病症，外界關心台產（2832）「防疫神單」到底理賠了多少件？保險局長...

金管會保險局暫開放視訊取代親晤親簽 即日起上路

因應國內疫情嚴峻，金管會保險局今宣布，全台逾70萬保險業務員，可以在第三級疫情警戒期間，以視訊方式親晤親簽保戶，要保書等...

確診需住院卻被移去檢疫旅館 防疫保單放寬理賠

國內疫情嚴重，雙北醫院醫療資源緊繃，已有部分新冠肺炎確診者，面臨到雖需要住院，卻因病房不足需要被移到檢疫旅館或集中檢疫所...

疫情嚴峻 金管會：銀行維持開業 分行可調整營業時間

國內疫情嚴峻，金管會銀行局今宣布，開放銀行可調整各分行的營業時間，尤其可針對疫情較嚴重地區的分行作調整，但不能不開行，銀...

確診暴增 消基會：防疫保單理賠恐看得到、吃不到

國內疫情嚴峻，消基會今指出，據金管會統計，截至5月17日止，整體產險業防疫保單新契約件數達289萬件，光5月13日到19...

富邦人壽新增一名新莊員工確診 公司聲明已達5例

富邦人壽又增加一名業務員及其家屬確診。富邦人壽今（25）日下午發布聲明，指新北市新莊一名業務員，因同住親屬確診，近日亦有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。