70萬業務員受惠 保單免親晤親簽擴及銀行理專

因應新冠疫情擴散，為國內70萬保險業務員生計著想，保險局長施瓊華今（25）日正式宣布同意備查壽險公會所提「暫行原則」，亦即壽險業務員招攬時，得用手機視訊、傳真等線上方式取代親晤親簽，事後等疫情舒緩再補正本，即日起正式實施。施瓊華說，暫行原則擴及壽險所有通路，包括銀行理專也可以適用。

同時金管會也措出包括錄音錄影，以及必需抽查等二大風險控管措施。施瓊華說，暫行原則可作為壽險公司維持基本營運之參考，以兼顧客戶權益與員工健康。若未來警戒降至二級，會再考慮有沒有必要繼續進行。施瓊華說，截至2月底為止，國內包括壽險、產險業務員，以及包含銀行通路理專在內的保經保代等業務員合計高達70萬4,531人，將是未來可適用受惠的對象。

金管會表示，有鑑於國內嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情持續嚴峻，為確保壽險業各項服務及業務營運不中斷，並滿足客戶購買保險保障及各類保險服務需求，在兼顧相關風險控管前提下，今(25)日同意備查壽險公會所提「壽險業因應新冠肺炎疫情服務涉親晤親簽與紙本作業之暫行原則」暨相關業務招攬、核保、保全、理賠及商品審查之暫行作業細則，以協助保險產業穩定發展。

此次規範有三大重點如下：

ㄧ是新契約招攬、核保、繳費、保全、理賠等作業之受理及受理後處理過程，原應採紙本或書面同意作業者，得以電子郵件寄送、拍照或掃描上傳、傳真替代先行回傳保險公司，並於疫情警戒降為二級或以下時，將正本繳回保險公司留存。另保險商品送審相關作業，得先以電子公文方式通知主管機關及財團法人保險事業發展中心。

二是保險業務員於疫情期間可以視訊完成親晤親簽保戶之程序，在確認客戶意願後，以視訊錄音錄影方式留存客戶親晤親簽紀錄，其影像內容應包含客戶出示身分證明文件、聲明書(內含同意辦理該業務、本暫行措施及投保各項文件為親簽)並錄下簽署聲明書之簽名動作確認係其親簽，以茲證明係客戶本人及親簽。

至於風險控管方面，金管會也祭出二大措施。包括一、上開身分證明文件影像、錄音錄影檔案，應確保清晰度及品質以供後續查核作業。另上開檔案應指定相關權責人員進行覆審，確認客戶辦理投保或服務作業之適當性及意願。

二是保險公司應就是否符合規範進行抽查，且業務員個人及公司整體均不得低於20%，以確保客戶權益。另公司應電訪確認客戶意願並核對客戶簽名，並應就所涉各項服務作業、相關文件及檔案資料等訂定管理規範。

金管會提醒，保險業透過上述暫行措施，原本親晤親簽方式，可在確認客戶身分及客戶同意之前提下，改採視訊錄音錄影方式取代，讓客戶及業務員或服務人員可在更安全環境及狀況，完成保險契約投保、核保、保全、理賠等各項保險服務，適度降低疫情帶來之影響，並確保壽險業各項服務及業務營運不中斷，惟業者仍應落實相關控管機制，以確保客戶權益。

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