同意了？金管會認可台新金發特別股賣彰銀換併保德信

台新金控（2887）擬定發行八年己種特別股方式，「退場」彰化銀行（2801），將列入股東會修改章程中討論。今晚銀行局主祕童政彰證實，台新金確實已經有跟金管會溝通過相關方向，「方向上金管會同意」，但依金控法規定，台新金要修章程，經股東會通過後，還要交金管會審查，「若實務上認定章程不妥，金管會是可以要求改善再重新提股東會表決。」

台新金為併保德信人壽，向金管會承諾要籌措足夠資金，但過去一直卡在彰銀釋股案，台新金最新提出創舉，擬規劃發行8億股己種記名式交換特別股，以彰銀為轉換標的，並列入今(2021)年股東常會討論事項，其餘14.5億餘股也打算透過集中市場賣股、發行可交換債券、由財政部洽特定人等方式釋出，將從「彰銀案」裸退。

銀行局主祕童政彰今晚線上受訪時表示，依審查流程，台新金召開股東會修改章程後要報金管會，目前金管會還沒有看到章程。未來審查時，會檢視其章程有沒有變更及內容來審查。至於合併保德信人壽還沒有完成補件。

保險局長施瓊華說，「重點要看到錢」，不管它用任何方式，要求的點錢要進來即可。沒有禁止它賣彰銀，不管是洽特定人或市場上賣。

至於台新金以彰銀為標的發行己種特別股，且時間長達八年的釋出彰銀計畫，是否是為合併保德信人壽籌措現金流量及財務能力「解套」？童政彰說，二者確實有關聯性，資金來源有愈來愈具體，也比較有明確性。台新金事前有來跟金管會溝通過，「方向上銀行局同意」，但是文件還沒有齊全，因此還沒有到正式審核通過的階段。

童政彰解釋，這個案子要分二塊。一是台新金要去投資保德信人壽。拿出一定的對價出來。資金目前來說，交割款沒問題。金管會比較關注入主後，第二階段能否確保經營壽險公司，能符合國際上建構永續經營模式與標準，這一點是主管機關要確保，要一併來看。八年時間長短不是問題，而是看每一年集團合格資本提高，八年後也會透過其他方式來持續補足，要顧到資本結構的強化 。「相關資金募集的設計，不可能做不到還交給主管機關 」，他也證實，台新金確實已跟金管會溝通過。「將來股權要怎麼控管，報章程時會一併說明」。到時候看章程通過的方式來進行審查，若實務上認定章程不妥 也可改善 再重新提股東會

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