疫情升溫 保德信人壽擴大理賠服務範圍

因應國內疫情升溫，保德信人壽今(25)日表示，該公司秉持「愛與關懷」及「照顧人」的企業理念，擴大融通因確診新冠肺炎經醫師診斷確診且必須入住醫院並正式辦住院手續，卻因醫院滿載無法入院治療而轉往防疫旅館、集中檢疫所進行治療，視同符合保單條款住院之定義，可申請住院日額醫療保險金。

另為加強防疫，保德信人壽啟動零接觸投保、理賠和保全服務，在不影響保戶投保及完成各項保險服務的權益，同時兼顧風險控管及人員安全，提供視訊、電話或email申請等暫行措施。保德信人壽並呼籲，請保戶多加利用該公司官網最新升級的《保戶e園地》平台，線上辦理各項服務，即時自主掌握保單現況，一起防疫共度難關。

保德信人壽指出，新冠肺炎的病程發展迅速，當保戶入住集中檢疫所或防疫旅館時，因集中檢疫所或防疫旅館非醫療機構，僅為隔離管理或篩檢之用，無提供治療行為，而是由護理人員監控患者病情，故此時並不符合原本公司保單條款住院之定義；但當體況一旦惡化後續轉進醫院接受治療，經醫師診斷確診且必須入住醫院並正式辦住院手續，卻因醫院滿載無法入院治療而轉往防疫旅館、集中檢疫所進行治療，將可融通視同符合保單條款住院之定義。保戶只需提供確診診斷證明書、隔離治療通知書及集中防疫所、防疫旅館的入出住證明三項文件，即可申請住院日額醫療保險金。

防疫期間，保德信人壽持續正常營運，並建議保戶如需要任何服務，盡量以電話聯繫本公司壽險顧問或客服專線0800-015-000，或多加利用公司官網最新升級的《保戶e園地》平台線上辦理，即時自主掌握保單現況。

另外，因應疫情升溫，為維護保戶權益及服務品質，保德信人壽提供各項保戶服務及防疫措施如下：

一、客戶服務 1.客服專線正常營運。若本公司發現保戶罹患法定傳染病而接受住院治療，將會主動通知壽險顧問及理賠部，以協助辦理理賠事宜。 2.當疫情警戒升級達第三級(含以上)時，本公司針對投保過程提供保戶零接觸的申請替代作業，確保保戶權益。 3.客服中心之櫃檯服務仍正常運作，如為確診病例或依疾管署公告之相關規定，本公司將請保戶自行居家隔離，保護自己及他人健康。 4.所有訪客於換證時，採簡訊實聯制QR Code掃描方式取代紙本聲明書。 5.如未攜帶行動電話或無法完成掃描程序者，仍須填寫紙本聲明書。 6.進入本公司大樓仍須進行手部消毒。 7.電梯屬密閉空間，搭乘人數限制五人以下。 二、理賠服務 1.啟動因應法定傳染病相關應變措施，對於民國87年之前投保之醫療險保單，將「法定傳染病」列為除外責任者，基於有利於被保險人考量，仍予以給付被保險人。 2.保戶若罹患法定傳染病而接受住院治療，本公司將依契約條款各項醫療給付項目的約定負保險責任，讓保戶可安心接受治療。 3.因感染法定傳染病住院治療者，如於負壓隔離病房接受治療，有加護病房保障者負壓隔離病房住院部份比照加護病房住院項目給付，提供理賠升級保障。 4.當疫情警戒升級達第三級(含以上)時，本公司提供保戶零接觸的申請替代作業，確保保戶權益。 三、保全服務 1.辦理解約、保單借款，及給付生存金、滿期金或年金等保全服務，事關保單權利之處分，目前皆依正常程序進行。惟保戶若不方便親自辦理時，可以通融保戶得以傳真方式或email提出申請。 2.當疫情警戒升級達第三級(含以上)時，提供保戶零接觸的申請替代作業，讓保戶得以完成各項服務申請。傳真電話：(02)2767-5659、電子信箱網址：PotService@prudential.com。 3.請保戶多多利用本公司官網「保戶e園地」線上服務辦理，或撥打0800客服專線，由客服專員協助進行各項保險服務。 四、保費緩繳 1.疫情等級為第二級、第三級 (或相當等級)時，保戶得個別檢具證明文件向本公司申請保費緩繳三個月，受疫情影響之保户(包含但不限於確診、居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者)，均可提出申請保費緩繳措施。 2.當疫情擴大為第四級(或相當等級時)，疫區內之保戶不須個別申請，統一由公司依據政府所宣布之區域，主動給予保費緩繳。 3.保費緩繳將同意緩繳至寬限期結束後三個月。公司將於緩繳結束後以書面通知，提醒保戶緩繳期限屆滿，請保戶依通知期限將應繳未繳之各期保費繳清。 4.屆時若未依通知期限繳清應繳之各期保費者，公司將依條款約定寄發催告、自動墊繳或逕自停效。

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