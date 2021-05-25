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金融業天天爆確診 金管會：萬華地區共有48個金融據點

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

國內本土確診案例已高達4,285例本土病症，金融業員工染疫也天天不斷攀高，萬華疫情嚴重，部份在萬華的銀行員相當擔憂，據金管會統計，截至今日最新統計，金融三業合計在萬華共計有48個據點，其中以銀行最多，占了37家，郵局亦有8家之多。

萬華疫情嚴重，確診人數往外擴散，金融業基於營運不中斷原則，每天都得開門營業，員工及其家人每天提心吊膽去上班，甚至向金管會主委黃天牧發出請願書，希望金管會正視他們的安全。金管會今日公布在萬華的金融機構據點。

銀行局主祕童政彰表示，目前在萬華地區共計有37家銀行、8家郵局；保險局長施瓊華表示，目前保險只有一家，分支機構比較少；證期局副局長郭佳君表示，在萬華的券商共有二家據點。

至於針對有18家金融業通報28個員工確診染疫。施瓊華說，銀行針對疫情還是有很多保護員工跟居家、異地辦公的措施，局長已讓分行可以調整辦公時間等，都是考慮此部份。保險暫行原則，用視訊取代親晤親簽，是希望不要面對面，員工跟保戶健康有幫助，業務也能順利推動。郭佳君說，證期局方面鼓勵業者勸導投資人儘用網路交易或語音電子下單，儘量不要臨櫃，目前業者也採居家或異地辦公，業務都正常運作。

國泰世華銀行在萬華、西門各有一家分行，國泰世華銀行今晚表示，除了給員工配備護目鏡、防護面罩、口罩及乳膠手套外，分行將於今明兩天裝設防護隔板。分行營業服務採行實聯制、進入分行人流管制、營業大廳等候區採梅花座及1.5公尺防疫距離，並確實執行體溫量測及手部消毒工作。目前約5成員工居家辦公。

萬華 金管會 國泰世華

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