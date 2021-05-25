彰銀、北富銀員工確診 營運不受影響

疫情延燒，彰化銀行今天表示，廿四日獲悉南港科學園區分行一名員工確診即立刻啟動應變措施，與確診者同單位員工實施居家上班與自主健康管理，並完成分行全面消毒，以維持營運不中斷。台北富銀行桂林分行在廿四日也有一位駐衛警確診，北富銀今天表示，除了立即清消之外，桂林分行全體行員快篩結果均呈陰性反應。

金融業人際接觸多，尤其營業據點集中在雙北地區，金融業從業人員染疫風險高，金融業今天又新增六人確診，累計已有十九家金融機構、卅一名員工確診；金融周邊單位中小企業信用保證基金也高達六人確診。

彰銀表示，確診員工目前無明顯症狀，分行匡列密切接觸的同仁廿四日即居家上班。因先前已獲知有同仁家屬確診，所以南港科學園區分行廿三日晚間即完成全面環境清潔與消毒，廿四日接獲員工確診消息後再次進行清消，並於廿五日調派備援人力進駐，營運不受影響。已請分行員工進行篩檢，相關費用由銀行負擔，以守護客戶及同仁的安全與健康。

彰銀指出，為加強防疫及維持營運不中斷，目前已實施分流上班、異地、異層備援辦公。銀行除持續關心同仁健康狀況外，並已配發員工防護面罩及加裝透明隔板，守護客戶及同仁的安全與健康，籲請客戶配合進入各營業場所佩戴口罩、酒精消毒手部、保持社交距離、配合人流管制及實聯制，共同營造安心的活動空間。

北富銀也表示，將持續關心員工健康狀況，並嚴格落實各項防疫措施，確保客戶及同仁健康安全。

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