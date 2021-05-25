確診需住院卻被移去檢疫旅館 防疫保單放寬理賠

國內疫情嚴重，雙北醫院醫療資源緊繃，已有部分新冠肺炎確診者，面臨到雖需要住院，卻因病房不足需要被移到檢疫旅館或集中檢疫所治療，防疫保單卻可能不理賠。金管會保險局今表示，已跟業者討論達成共識，在醫生診斷有必要住院卻因病房不足被移去檢疫旅館或集中檢疫所者，可放寬理賠。

保險局局長施瓊華表示，疫情變化快，很多政策與疫調政策也改變，保險業在推出防疫保單時，一開始設計未必能夠想到後來疫情變化產生的問題。保險局從上周開始就有接到一些反映，有些保戶確診卻不能住院，或是輕症者必須被移去防疫旅館，反而無法符合防疫保單「住院」要件的理賠，上周立刻請產險公會討論。

施瓊華表示，目前公會已達成共識，如果是因為醫院沒有病房，導致沒有辦法收治符合確診與住院條件的保戶，保險公司應該要從寬認定，保戶確診也符合住院的條件，雖然是住到檢疫所或防疫旅館，也要放寬理賠。負壓隔離病房也是，若醫生診斷是可以住進負壓隔離病房，縱使保戶沒住進去，醫生有開出這樣的診斷，保險公司也要放寬彈性理賠。

施瓊華指出，確診有分輕症與重症，如果確診但無症狀，可能就不需要治療、不需住院，實務上必須由醫師診斷是否符合確診與應該住院的條件，若必須入住醫院會由醫師開診斷書，但因為醫院沒有病房，被安排到檢疫所或防疫旅館，或甚至是方艙醫院，保險業者要去了解這位確診保戶的狀況，是否符合保單條款規定，若符合就可以彈性理賠。

此外，保險局近期也接到許多的反映，是雖接到衛生單位電話通知要隔離，但還沒有收到隔離通知書。施瓊華表示，如果隔離通知書還沒出來，但已接到衛生單位通知，實務狀況是衛生單位後來會補發，已請保險公司要跟客戶講一下，不用急著跟衛生單位要通知書，最後可由保險公司去向衛生單位查詢，確認是否有被要求居家隔離或檢疫。

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