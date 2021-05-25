疫情嚴峻 金管會：銀行維持開業 分行可調整營業時間

國內疫情嚴峻，金管會銀行局今宣布，開放銀行可調整各分行的營業時間，尤其可針對疫情較嚴重地區的分行作調整，但不能不開行，銀行須先向銀行局申請，經金管會核准後才可調整營業時間。

銀行局局長莊琇媛表示，因應國內疫情，為保障金融從業人員的安全，但同時也維持營運不中斷，開放銀行若經綜合考量員工安全及客戶權益維護等各項因素後，認為部分分行要調整每日營業時間的需要，可以向金管會銀行局提出申請。

莊琇媛表示，依照現行規定，銀行分行共同營業是9點到3點半，之前疫情沒有開始前，大部分銀行分行營業時間都比共同營業時間長，現在因為疫情，如果銀行評估要比共同營業時間短，可以依照規定向金管會申請調整營業時間。

針對疫情嚴重的區域，可否暫時不開行？莊琇媛表示，暫時不開行牽涉到太多因素，像是疫情的狀況與客戶需求，原則上來講是開放可調整營業時間。

莊琇媛表示，可以接受銀行針對各家分行狀況提出不同申請，也可採內部衡酌後一次申請，但一定要確保必須事先充分告知客戶，不管是網路上公告，或是在分支機構據點公告，免得客戶到分行才發現營業提前結束。

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