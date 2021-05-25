住防疫旅館也有賠！保險局長：防疫保單從寬認定

防疫保單賣翻，但近來卻傳出確診者住不了院，防疫保單不賠嗎的質疑？保險局局長施瓊華今（25）日下午線上受訪時明確表示，有些人因病房不夠沒辦法住院，而是住到防疫旅館，已請產險公會去討論，如何處理防疫保單不賠的問題。施瓊華說，目前已有共識，是應該住院卻因為醫院無法收治保戶的話，保險公司應該會「從寬認定」，只要符合確診就算住到檢疫所或是防疫旅館，也會理賠。另外負壓隔離病房也是同樣道理，符合條件，只要醫生開出診斷，應依事實酌予認定。

另外施瓊華說，金管會也責成產、壽險公會，因應疫情關係，目前有些事實跟保單條款雖略有一些差異，有無法成就要件的情形，大部份跟住院有關，或是要求隔離等，或是已接到電話但還沒收到隔離通知書，若因為人力吃緊造成延誤等等。這部份已請二大公會邀請業者做出「共同一致性的彈性作法」，未來會在公會用QA方式來呈現。像是確診通知書已電話通知還沒收到信用，民眾不用擔心特別出門再跟衛生單位要，在家等待寄出，最後會統一用保險公司查詢，有沒有居家隔離需要補償的，由保險公司事後再查詢就好，也是一個替代方式。

施瓊華進一步說明，保戶若確診新冠肺炎，但被通知有分輕症或重症，目前要輕症者不必住院，但保險公司要先思考，若不缺病房下是不是符合住院條件，若符合條件就應該賠，縱使他沒有去醫院住院。但是若他確診但沒有症狀也不需要治療，像目前所有住院醫療保單保障都涵蓋法定傳染病，若有治療行為，要看個案狀況，是否符合契約條款要求，保險公司應給予彈性，有治療就可以去處理理賠，不必拘泥要不要住院。

防疫保單銷售數百萬張，同時據保險局目前最新統計，截至5月24日止整體產險防疫保單的申請件數已達到880件，共計理賠6,485萬元，同時段，台產已理賠631件，共計已理賠約6,035萬。

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