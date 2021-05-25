4月房貸、建築貸款餘額續創新高 5月房市「剉咧等」
中央銀行今（25）日公布，4月國銀購置住宅貸款餘額為8兆2,472.93億元，建築貸款2兆5,591.76億元，雙雙締造歷史新高紀錄。
相較於4月房市交投熱呼呼，5月中下旬後，國內疫情大爆發，全國進入三級警戒，中央流行疫情指揮中心今日更進一步宣布，全國三級警戒延長至6月14日，這段期間內看屋、購屋人潮驟減，銀行主管研判，自5月中下旬起至少一個月，房市景氣都將進入寒冬。
央行統計顯示，4月象徵房市需求的購屋貸款餘額月增598億元，年增率9.51%，續創逾14年半新高，主要是全國建物買賣移轉棟數年增27.8%，房市交易熱絡。
央行官員解釋，「去年同期，國內疫情比較嚴重，使比較基期偏低。」
不過，台灣今年5月中下旬爆發社區感染，政府為避免疫情擴散、嚴格控管人流，對於房市景氣變化，官員強調，「還要再觀察」。
至於建商推案信心指標建築融資，4月單月增加198億元，年增率17.45%，連三月下滑並為四個月低點。
建築融資年增率每況愈下，央行官員分析，政府採取一系列打炒房措施，加上營建成本墊高，使建商推案時態度變得更為慎重觀望，是主要原因。
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