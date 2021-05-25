銀行局長莊琇媛：疫區銀行分行可申請縮短營業時間

國內三級警戒拉長時間，疫情熱區感染持續增加，銀行局長莊琇媛今（25）日下午受訪宣布，因現行法規限制，全國銀行不得擅自暫停分行業務或是做營業據點調整，需要從法規上去研議。不過各別銀行可考量客戶權益與員工安全下，得向金管會申請「調整或縮短每日營業時間」，不過需要核准並提早充分公告，同時依照符合內控原則下，部份業務可授權線上、傳真或電郵替代，得不列入金融檢查意見。

金管會表示，因應國內嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情，為保障金融從業人員之安全且維持營運不中斷，於中央流行疫情指揮中心宣布全國任一縣市第三級以上疫情警戒之期間，銀行業提供客戶金融商品及服務，依所訂內部相關業務規範及處理手冊之規定，須以當面、親自臨櫃及即時徵提相關法定文件之方式辦理者，得於符合內部控制之原則下，經內部授權程序後，採行其他替代性之方式辦理，例如採線上傳遞、傳真、電子郵件辦理，事後補徵提合法文件等，並應建立相關配套措施(如交易覆核與照會機制等)，以確認客戶交易指示之真實性。符合上述條件之替代性辦理方式，不列入金融檢查意見。

金管會去(109)年即要求各金融機構訂定防疫及緊急應變計畫，並滾動式檢討調整，以符合實務運作需要；面對疫情發展，總管理單位更應負起統籌規劃調配之責。金管會強調，員工是金融機構最重要的資產，維持營運不中斷應一併照顧好員工，所以金融機構應持續關注疫情發展，迅速採取相對應之防疫措施，提供營業處所工作之員工必要之協助及足夠之防護措施；總管理單位應協助各營業單位調派工作人力，提供充分防疫物資，落實人流管制及相關防疫規定，以保障員工安全。如經綜合考量員工安全及客戶權益維護等各項因素後，認有酌予調整每日營業時間之需要，得依「金融機構營業時間及遇天然災害發生時停止營業作業方式」之規定提出申請。

疫情期間，為保障自身及他人的健康安全，金管會呼籲民眾，應儘量減少外出或親臨金融機構辦理業務，可透過網路銀行及行動銀行等數位方式，來滿足所需金融服務。如確有臨櫃需要，可事先了解該分支機構營業廳人流情形，保障自身之健康安全。另銀行業已自110年5月20日起提供減免網路(行動)銀行及實體ATM跨行轉帳手續費之措施，民眾可多加利用。

商品推薦