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股匯雙漲 新台幣升7.4分、收27.876元

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

台北股匯雙漲，新台幣兌美元今（25）日升7.4分，以27.876元作收，台北外匯經紀公司成交量9.38億美元。

新台幣兌美元今天盤中最高27.838元、最低27.91元。

台股今日開高走高，電子股領軍，但強勢的傳產股包括運輸股、鋼鐵股等開高走低，對大盤漲勢略有壓抑，終場收復季線，以16,595.67點作收，上漲257.38點，成交量5,273.39億元；三大法人買超46.92億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超11.84億元，投信買超13.82億元，自營商買超（合計）44.94億元，其中自營商（自行買賣）買超2.61億元，自營商（避險）買超42.32億元。

自營商 新台幣 台幣匯率

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