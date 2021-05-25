中壽黃淑芬：疫情下不悲觀 未來適時買進國內二種股票

中壽（2823）今（25）日下午舉行線上法人說明會，由代理董事長兼總經理黃淑芬主持。針對新冠肺炎本土疫情擴散，黃淑芬說，「雖然疫情帶來不確定性，但我們並不悲觀」。尤其針對台股方面，她說，台灣受疫情雖有不確性，但部份股票仍具優勢，將適時進場，首選二大類股票，包括穩定、高殖利率價值型股票，以及逢低承接低價成長股。

同時在因應疫情方面，黃淑芬表示，現在面對疫情嚴峻的挑戰，必需要快速因應，中壽近年來數位轉型與IT基礎建設快速布建，已85%員工居家辦公，正努力往九成推動。

據法說會內容，中壽首季在股票市場實現利益達到80.99億元，年增九倍之多；債券等固定收益商品方面，則實現了48.48億元，亦有18%的年成長，合計實現129.47億元，帶動中壽首季整體投資報酬率高達4.41%。截至第1季底帳上未實現金融資產尚有238億元。

截至3月底止中壽在國內股票部位達1,809億元，較去年底增加212億元。占整體資產比重由7.7%提高至8.6%。海外債券比重仍62.5%，跟去年底部位差不多。第1季避險前經常性收益率雖略降至3.25%，公司表示是因市場利率下滑造成下滑 。

黃淑芬在今日下午在法說會後段，發表四大重點說明。一是有關疫情部份，現在面對疫情嚴峻的挑戰，必需要快速因應。黃淑芬說要感謝中壽團隊，過去多年努力強化IT基礎建設與不斷推動數位轉型，因此今日在營運不中斷與照顧員工前提下，快速讓員工居家辦公，比例高達85%，往九成來推動，希望能降低同仁的風險。她說，更希望全民團結抗疫，希望不久的將來，都能恢復正常生活。

另外中壽去年承諾今年負債成本有機會降至3%，今年首季負債成本已降至2.99%，是國內大型業者中首見低於3%水準的公司。她也預估今年有5~8個基本點（一個基本點等於0.01個百分點）的下降幅度。今年首季積極掌握市場脈動與機會，首季投報率高達4.41%，已擴大中壽的正利差。

第三大重點，她分析中壽未來投資操作。她說，隨美國疫情好轉與疫苗接種普及與紓困案持續發酵，中壽預期美國經濟動能會持續轉強。而台灣方面，受疫情影響產生不確定性，未來投資將採以下三大策略。策略一是台股的高殖股仍具優勢，選股操作以穩定、高殖利率價值股，以及逢低承接低評價的成長股，為首要台股選股標的。

另外，策略二是美國景氣復甦、大宗商品走揚帶動就業持續改善，通膨增漲預期，聯準會下半年討論縮表，我們中壽認為利率走勢會緩步走升，中壽首季在國內外固定收益資產上．適時調節並實現獲利，未來當利率上揚，將有利資金布局，可放在高收益債券，以提高整體經常性收益。

策略三是有關匯率避險。她說，目前看來美國暫時是不會升息，因此預期外匯傳統避險工具有望維持較低成本，因此國外新錢匯出時中將採SWAP避險，其他部位持穩健操作原本，將依匯率走勢判斷、避險成本變化來動態調整避險部位，來降低成本。

四是商品策略方面，中壽仍會聚焦二大主軸，一是高價值貢獻的分期繳商品，包括健康險傷害險。二是外幣保單。截至今年前四月保障型保費收入年成長70%，分期繳涵蓋健康險傷害險，新契約保費市占率也從去年6.7%來到11%；這些增長速度，幫助首季新契約價值利潤率提高至23%．超越去年第4季的19%，未來仍會朝高價值貢獻商品來推動。

黃淑芬最後結論，「雖然疫情帶來不確定性，但我們並不悲觀．中壽團隊仍會努力以既定策略，來推動各方面業務。」

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