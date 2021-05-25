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永豐金證券推出全新「大戶投APP」

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券推出全新「大戶投APP」，領先業界4大亮點，瞄準零股、存股交易市場，開放非客戶也可以下載使用。（永豐金證券提供）
永豐金證券推出全新「大戶投APP」，領先業界4大亮點，瞄準零股、存股交易市場，開放非客戶也可以下載使用。（永豐金證券提供）

永豐金證券宣布推出全新選股交易工具「大戶投APP」，針對投資人的需求強化零股與存股投資，這次推出四大亮點包括：「零股交易即時帳務、理財管家申購推播、聰明選股存股指南、趨勢評析個股評級」；特別值得一提的是，「大戶投APP」開通社群登入模式，開放給非永豐金證券的投資人也可使用，全心為投資人打造簡單、專業、貼心的普惠金融友善投資工具。

根據證交所統計，去年台灣整體開戶數突破1,100萬，20到30歲年輕族群占比從5年前25.4%快速增加至36.1%，是增長幅度最多的族群。永豐金證券針對客戶交易進行分析發現，今年第一季交易次數10次以內的客戶占7成以上，顯示多數投資人以投資類型為主而非短線交易型，而這群一季交易次數10次以內的投資人高度使用行動APP占近7成，因應龐大投資人對數位行動服務的需求，推出新世代投資利器「大戶投APP」。

永豐金證券表示，全新「大戶投APP」除下單功能外，以數位化服務推出包括零股、存股、新股申購、選股4大亮點功能；台股去年10開放盤中零股交易以來廣受小額投資人喜愛，但投資人常發現買進成交價比整股市場貴，掌握價差變化是零股交易的訣竅，「大戶投APP」內建價差計算功能，協助投資人判斷價差，決定合適的買進價格。

「大戶投APP」第二個亮點是幫助投資人追蹤股票申購，永豐金證券指出，一般上班族無暇關心近期申購股，錯失新股抽籤賺取價差的潛在機會，「大戶投APP」提供推播通知，在股票申購前及申購開始第一天主動提醒客戶，解決每周上網查詢忘記申購等痛點，並在申購扣款前一天提醒投資人匯入足夠款項至銀行帳戶，在抽籤當天推播中籤結果。

針對當紅的存股，「大戶投APP」存股指南專區提供殖利率排行、最新價格、均線等資訊，在同一個畫面即可確認股價位階，並於APP一鍵連結「豐存股」存股平台，輕鬆開啟每月存股自動扣款功能。

永豐金證券表示，「大戶投APP」第四大亮點是成功導入多家知名財經新聞網站，結合豐雲學堂、與國際級路孚特個股評級健檢，自動抓取客戶自選股及股票庫存相關最新趨勢，讓投資人快速掌握持股最新資訊，目前「大戶投APP」已開通社群登入模式，上架至APPStore與Google Play，非永豐金證券的投資人也可下載使用，永豐金證券希望在年輕投資人學習股市投資的長期賽道上，陪伴客戶穩健且效率的累積財富。

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