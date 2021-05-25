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證交所以臉書出擊 引領年輕人邁向正確理財投資路

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所宣布，官方臉書粉絲專頁累積逾2.3萬名粉絲，透過活潑的貼文與投資人對話，頗獲好評，近期將連續一周透過貼文與年輕投資人溝通，建立正確理財投資觀念，理性評估公司基本面及整體市場情形，勿輕信跟風。

證交所表示，證券市場專業術語及資訊眾多，年輕人投入股市，常因缺乏時間及知識進行分析，有時受到社群媒體消息影響，在不了解投資標的情況下，貿然投資易遭受風險。

因此，建議年輕朋友們投資股票前，一定要到公開資訊觀測站對投資標的進行了解，選擇體質良好的證券投資。

公司治理也是選擇投資標的的重要指標，依據國外研究，公司治理做得好的公司不僅獲利及經營效率較佳，股價同時也擁有較佳表現，透過公司治理評鑑結果報告(https://www.sfi.org.tw/cga/cga1)可以找到表現較佳的公司。

為協助年輕人有正確的投資觀念和風險意識，證交所特別攜手知名財經網紅錄製新手投資風險影片，分享了新手最常犯的投資錯誤，包括遇到問題不問營業員、對商品特性不瞭解及無法抵擋快速獲利的心理風險，投資人可以透過宣導網站（https://irisk.sfi.org.tw）觀看。

近來股市因疫情波動劇烈，證交所呼籲投資人應冷靜關注公司基本面，不宜過度反應，抗疫期間只要全民配合政府的防疫政策，相信對整體經濟及市場的影響應可降至最低。

證交所表示，本周起連續5天於官方臉書粉絲專頁發布股海新手包，介紹相關投資工具，引領年輕人邁向正確理財投資路。

證交所

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