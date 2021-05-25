疫情干擾暫歇 統一價值成長ETN周反彈近15%

台股近日在傳產電子雙主軸拉抬下自疫情重挫中回溫，今(25)日大盤收復季線，4月以傳產為主軸的統一（1216）價值成長ETN(020018)自5月17日低點以來反彈幅度近15%，大勝0050以及0056等旗艦指數，統一證券金融商品部表示，該指數除了訴求股票本身的成長力道外還兼具高殖利率特色，長期存股與短期交易都相當適合。

依台灣指數公司資料顯示，近一周(5/17-5/24)加權指數、特選價值成長報酬指數、台灣50指數以及台灣高股息指數，反彈幅度介於4.15%~14.91%，以特選價值成長報酬指數接近15%居冠；大幅擊敗大盤及相關旗艦指數，表現相當亮眼。

統一證券表示，該指數每季換股，將本季漲多或是成長動能稍緩的成分股刪除，新增下一季有起漲潛力的成長股，低買高賣，人工智慧換股，且殖利率表現也維持在4%-5%左右，表現穩定，是適合存股與交易的「價值成長雙動能」的成分股組合。

統一價值成長ETN於4月底換股後大幅加入傳產，至昨(24)日前十大成分股包含陽明（2609）、萬海（2615）、長榮（2603）、彩晶（6116）、台聚（1304）、新纖（1409）等；除了持續為法人看好的航運股及PVC族群外，尚有乳膠雙雄申豐（6582）、南帝（2108）等；法人表示，台股已逐漸擺脫疫情等負面情緒干擾，回歸基本面操作，加上融資餘額已大幅降低，籌碼已逐漸沉澱穩定。

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