快訊

網軍大本營？看看民進黨網路社群中心在做什麼

白宮宣布 美國半數成人接種新冠肺炎疫苗完畢

疫情干擾暫歇 統一價值成長ETN周反彈近15%

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股主要指數走勢(統一證券提供)
台股主要指數走勢(統一證券提供)

台股近日在傳產電子雙主軸拉抬下自疫情重挫中回溫，今(25)日大盤收復季線，4月以傳產為主軸的統一（1216）價值成長ETN(020018)自5月17日低點以來反彈幅度近15%，大勝0050以及0056等旗艦指數，統一證券金融商品部表示，該指數除了訴求股票本身的成長力道外還兼具高殖利率特色，長期存股與短期交易都相當適合。

依台灣指數公司資料顯示，近一周(5/17-5/24)加權指數、特選價值成長報酬指數、台灣50指數以及台灣高股息指數，反彈幅度介於4.15%~14.91%，以特選價值成長報酬指數接近15%居冠；大幅擊敗大盤及相關旗艦指數，表現相當亮眼。

統一證券表示，該指數每季換股，將本季漲多或是成長動能稍緩的成分股刪除，新增下一季有起漲潛力的成長股，低買高賣，人工智慧換股，且殖利率表現也維持在4%-5%左右，表現穩定，是適合存股與交易的「價值成長雙動能」的成分股組合。

統一價值成長ETN於4月底換股後大幅加入傳產，至昨(24)日前十大成分股包含陽明（2609）、萬海（2615）、長榮（2603）、彩晶（6116）、台聚（1304）、新纖（1409）等；除了持續為法人看好的航運股及PVC族群外，尚有乳膠雙雄申豐（6582）、南帝（2108）等；法人表示，台股已逐漸擺脫疫情等負面情緒干擾，回歸基本面操作，加上融資餘額已大幅降低，籌碼已逐漸沉澱穩定。

高殖利率 台股

延伸閱讀

全國延後停課至6月14日！新北：詳細內容下午統一說明

蘆洲警再傳2確診共三警染疫 基層怨：分局對內三緘其口

台指期開盤上漲172點 台積期貨開漲5元

物流爆量！momo購物網醫院周邊不配送 大家電停送萬華

相關新聞

疫情升溫台產理賠件數飆升4倍！金額破6035萬元

本土疫情升溫，國內本土確診案例已高達4,285例本土病症，外界關心台產（2832）「防疫神單」到底理賠了多少件？保險局長...

金管會保險局暫開放視訊取代親晤親簽 即日起上路

因應國內疫情嚴峻，金管會保險局今宣布，全台逾70萬保險業務員，可以在第三級疫情警戒期間，以視訊方式親晤親簽保戶，要保書等...

確診需住院卻被移去檢疫旅館 防疫保單放寬理賠

國內疫情嚴重，雙北醫院醫療資源緊繃，已有部分新冠肺炎確診者，面臨到雖需要住院，卻因病房不足需要被移到檢疫旅館或集中檢疫所...

疫情嚴峻 金管會：銀行維持開業 分行可調整營業時間

國內疫情嚴峻，金管會銀行局今宣布，開放銀行可調整各分行的營業時間，尤其可針對疫情較嚴重地區的分行作調整，但不能不開行，銀...

確診暴增 消基會：防疫保單理賠恐看得到、吃不到

國內疫情嚴峻，消基會今指出，據金管會統計，截至5月17日止，整體產險業防疫保單新契約件數達289萬件，光5月13日到19...

富邦人壽新增一名新莊員工確診 公司聲明已達5例

富邦人壽又增加一名業務員及其家屬確診。富邦人壽今（25）日下午發布聲明，指新北市新莊一名業務員，因同住親屬確診，近日亦有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。