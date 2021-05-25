全球ESG資產規模 到2036年有望大增4倍

根據德意志銀行估計，全球資產包含ESG的代操投資，將於2036年大幅成長至160兆美元，若與2018年約30兆美元規模相比，成長幅度高達433％。研究機構也預估，屆時將有近100%的基金管理，會將ESG納入投資流程，這除了奠定永續投資未來幾年的加速成長，也將大幅改變資產管理的樣貌。

美國拜登政府接連的振興方案帶動通膨預期，但股市與就業情況出現波動，美債殖利率持平，2021年4月份投資級與高收益ESG債券普遍上揚。此外，股市持續創高但走勢震盪、尤其是科技股波動較大，不過，金融與消費等景氣循環類股走揚，ESG股市整體收漲。

柏瑞投信說，經濟學家持續上修美國第1季、第2季的 GDP成長預期到5.4%與8.1%。儘管4月消費者物價指數（CPI）因基期效應短暫攀升，但美國聯準會（Fed）仍重申此為短暫現象，目前並非談論縮減寬鬆的時機，美債殖利率走勢亦漸趨穩定，吸引資金持續流入ESG股債跟ETF。

柏瑞投信表示，永續投資已蔚為潮流，資產管理機構如主權基金、保險與共同基金正提高ESG資產比重，以符合民眾期待。由於投資人重視程度提高，尤其是千禧世代（1980-1990年生）、女性與高資產客戶，預計帶動全球ESG資產規模出現倍數成長。

4月ESG債券指數成分發行企業中，信評被調升家數高於被調降家數，顯示超寬鬆環境仍有利於企業基本面改善。根Bloomberg預估，ESG企業獲利展望樂觀，今年第2季、第3季盈餘料將維持高成長率。

柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘表示，在投資人對優質收益需求驅動下，4月ESG債券市場供給增加。4月全球公債殖利率回落，全球ESG投資級、高收益企業債券殖利率亦皆呈現下滑，不過，ESG債券殖利率多位居今年來高位，相對具有投資價值。

ESG股票在政策支撐、企業獲利持續改善下，ESG股票料將還能享有更為充沛的資金動能。此外，MSCI的研究顯示，ESG分數較高的企業，擁有較好的獲利能力、以及較低資本成本的優勢。江仲弘說，截至4月底，基金資產配置為投資級債36.01%、高收益債26.34%、股票30.57%。投組產業配置以金融業為主，占比為29.82%，自主消費次之，比重為14.10%。不過，所有配置將隨市況而改變，並須留意ESG股債市場仍有波動風險。

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