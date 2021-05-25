新台幣大升9.6分 午盤暫收27.854元

新台幣今（25）日午盤升值9.6分，暫收27.854元兌1美元，成交金額5.8億美元；台股早盤開高走高，新台幣上午盤最高達27.838元兌1美元，勁升1.12角。

美股周一大漲作收，道瓊工業指數上漲186.14點或0.54%，收在34,393.98點；標普500指數收漲1%，收在4,197.05點；那斯達克綜合指數大漲1.4%，收在13,661.17點；費城半導體指數收漲2.32%。

台股今日大漲開出，以16,444.75點開高後走高，股市大漲，匯市部分，新台幣早盤以27.91元兌1美元，升值4分開出，開盤價也是上午盤的最低，最高則達27.838元兌1美元，勁升1.12角，午盤以27.854元暫收。

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