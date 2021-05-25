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股匯齊揚！新台幣早盤升值9分 一度觸及27.86元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

新台幣今（25）日早盤以27.91元兌1美元，升值4分開出；台股早盤以16,444.75點開高，新台幣一度觸及27.86元兌1美元，升值9分。

美股周一大漲作收，道瓊工業指數上漲186.14點或0.54%，收在34,393.98點；標普500指數收漲1%，收在4,197.05點；那斯達克綜合指數大漲1.4%，收在13,661.17點；費城半導體指數收漲2.32%。

台股今日大漲開出，一度拉升至16,566.9點，股匯齊揚，新台幣早盤最低為開盤時的27,91元兌1美元，一度觸及27.86元兌1美元，升值9分。

新台幣 台股

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