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安聯投信：通膨疑慮壟罩 全球多地股市淨流入降溫

經濟日報 / 記者王皓正／即時報導

美國就業數據樂觀，但通膨疑慮罩頂，股市表現在多空拉扯下相對保守。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周美國與已開發歐洲股市持續吸金，但幅度較前一周略為降溫；與此同時，亞洲不含日本、拉美及歐非中東等地股市則因疫情反覆，續受資金流出之苦。

安聯投信表示，美國上周公布的初領失業金創下疫情爆發以來最低紀錄，帶動以科技為主的成長股強彈，但在對通膨預期擔憂持續籠罩，及對央行可能提早結束寬鬆的恐懼影響下，上周VIX恐慌指數及美國10年期公債走揚，仍抑制了美股走勢，美股指數如標普、道瓊等單周小幅收黑，那斯達克則是微幅收紅，結束了走勢動盪的一周。

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，繼美國之後，歐洲國家於第二季開始疫苗施打也開始加速，包括法國、西班牙及義大利等在5月中已接種第一劑施打的人口比例普遍來到接近30%左右水準，其中英國更是來到約50%左右，施打比率明顯高於新興市場國家，也使歐美國家於近期陸續進行解封，開放包括餐廳、博物館等場地及彼此間通航，準備迎接接下來的夏季旅遊商機。

莊凱倫指出，疫苗施打帶來的經濟解封使成熟市場股票表現亮眼，包括標普500、道瓊歐洲600等指數今年以來表現強勁，領跑全球股市；從類股來看，則是由包含了能源、原物料、金融等循環類股因受惠於景氣回升、通膨預期再起的帶動下，今年以來表現較其他類股明顯強勢。

展望後市，莊凱倫指出，美國與歐元區的零售銷售表現已陸續回歸疫情前水準，消費力的回升有望帶動相關企業獲利營收，而企業獲利的成長也預估將成為今年股市主要的報酬驅動力。在投資上，莊凱倫則建議除了持續參與長期具成長特性的美國強勢成長股外，也可留意循環產業占比較重的歐洲股市，參與不同類股的輪動契機。

台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期除了國際股市對通膨的擔心外，台灣的疫情變化仍是使台股波動的主因。近期除了過去一段時間防疫相關類股有所表現，電子股與多數漲多的個股仍多呈現回吐、盤整格局。

廖哲宏指出，近期市場並無新的題材，加上大量的當沖現象，許多股市表現已有些脫離基本面走勢；加上外資動作忽買忽賣，對盤勢走勢沒有一致明確的態度，使大盤目前仍處於個股輪漲及深跌的狀態，上下震動幅度大且資金輪動快速。

展望台股後市，廖哲宏指出，目前對台股企業今年獲利成長仍有信心，不確定因素主要仍在於籌碼面及疫情發展，不過近期的回檔已使融資餘額大幅下降，有利於籌碼面的沉澱與穩定。目前台股本益比已來到約15倍左右，較數月前明顯下降，投資上可在此時汰弱留強，逢低布局基本面佳的個股。

台股 疫情

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