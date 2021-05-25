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台新金退場彰銀方案 曝光

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
台新金修正公司章程第八條之五，準備發行8億股可交換己特。記者陳怡慈/截圖
台新金修正公司章程第八條之五，準備發行8億股可交換己特。記者陳怡慈/截圖

台新金控（2887）「退場」彰化銀行出現重要進展，台新金規劃發行8億股己種記名式交換特別股，已列入今(2021)年股東常會討論事項，其餘14.5億餘股也打算透過集中市場賣股、發行可交換債券、由財政部洽特定人等方式釋出，將從「彰銀案」裸退。

台新金2005年以每股26.12元標下彰銀發行的14億股私募乙種特別股，總金額365.68億元，自此躍升彰銀（2801）第一大股東，目前持有彰銀22億5,130萬6,956股，占彰銀股本22.55%。

16年後，台新金準備乙特來、己特去，不過，台新金當年得標彰銀的乙特，採私募形式；如今預計發行的己特，將採公募方式，台新金不打算洽特定人承接。

這項龐大的釋股方案，將由己種記名式交換特別股(簡稱可交換己特)打頭陣，等今年台新金股東常會通過，8億股己特順利發行之後，台新金將洽詢財政部，公股團承接剩餘持股的意願；倘若雙方還是談不攏，台新金將自行在集中市場賣出，或搭配發行可交換債券來減少對彰銀股價的衝擊。

台新金初步設算，可由財政部安排公股團承接14.5億股中的8億股，其餘6.5億股由台新金自己在集中市場每天賣一點，或搭配發行可交換債券來釋出。

整個的退場方案，至少需要八年以上時間，因金管會規定，金控公司發行的特別股若要變成合格資本、可計入CAR(金控的資本適足率)，特別股的發行年限至少要七年以上（註：金融控股公司合併資本適足性管理辦法第二條）。

台新金的可交換己特就規定，投資人持有第八年起，才可以按一比一的比率，把一股台新金的己特換成一股彰銀普通股；投資人在己特存續的第八年到第十年間，可自行決定要不要行使交換權，把持有的台新金己特變成彰銀的股票。

第11年開始，台新金己特的交換權行使，不再由己特的投資人自主決定，而將變成台新金擁有決定權，台新金「得隨時收回」全部的己特；而台新金一旦收回，須按一比一的比率，把台新金持有的彰銀股票轉給己特的投資人。

如果到時候，彰銀的市價低於台新金己特的發行價，台新金會用現金來補償差額給己特的投資人。彰銀的市價，則按台新金收回己特基準日前90個營業日的均價來計算。

消息人士說，台新金很冤，老被講推拖拉、退場彰銀沒有誠意，賣個彰銀股票，需要賣這麼久嗎？問題是，兆豐金控（2886）當年退場台灣企銀所採用的發行交換債券的做法，無法提升台新金的資本適足率，「交換債不能當金控公司的合格資本，特別股才能當合格資本」。

外界關心，台新金發行己特後，彰銀每三年一次的董事改選，台新金己特握有的8億股彰銀股票，如何行使選舉權？

消息人士說，台新金會出具承諾給金管會，己特發行後，台新金交付給保管機構的8億股彰銀股票，將配合政府政策辦理。簡單講，未來彰銀改選，這8億股彰銀普通股，財政部想要如何配票，台新金都配合辦理。

台新金控 彰銀案

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