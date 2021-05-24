「台灣錢、淹腳目」 國內存款總額首破50兆元

「台灣錢、淹腳目」，中央銀行今（24）日公布今年4月金融情況，國內存款餘額首度突破50兆元大關、達50兆251億元，單月大增3,319億元，年增率8.83%，創四個月新高。

央行統計顯示，4月不論是活期性存款、定期性存款均增加，其中，活期性存款單月大增2,169億元，定期性存款增加1,207億元，僅政府存款小幅減少57億元，合計增加3,319億元。

對於國內存款首度突破50兆元大關，央行經研處副處長蔡惠美分析，隨著國內經濟成長規模一直放大，正常狀況下，存款、放款規模都會持續擴增。

進一步與去年同期相比，4月存款餘額暴增4兆592億元。

蔡惠美分析，過去一年，各類存款年增率均為上漲，其中，活期性存款年增3兆2,972億元，年增率18.9%，定期性存款年增6,643億元，年增幅2.43%，政府存款年增976億元，年增7.9%。

蔡惠美解釋，活期性存款大增，主要是4月股市創新高，證券劃撥存款年增率也上升，以及部分銀行推出大額存款專案優惠利率，吸引民眾停泊餘裕資金。

在定期存款部分，蔡惠美說，時序將進入股東會旺季，企業有發放股利需求，有些上市櫃公司把部分活存，以及收到的貨款暫時放在定期存款裡，預備作為未來發放股利之用。

在政府存款部分，去年同期為國內疫情較嚴峻之時，政府採取大量紓困措施，使比較基期偏低。

央行統計顯示，4月外資匯入後暫泊資金的外國人新台幣存款餘額為2,291億元，為四個月低點，月減183億元。

對於外人新台幣存款下降的原因，蔡惠美分析，3月有一樁金控併購案，原始股東為外資企業，該外資出脫持股後匯出資金，使外人新台幣存款減少。

央行資料顯示，4月外匯存款餘額為6兆6,504億元，月增698億元，為兩個月高點。

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