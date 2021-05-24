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大陸人頭代持台商股權 企業傳承恐面臨四大議題

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導
早年基於對中國大陸投資限制，有些台商可能會找人頭股東代持自身股權，資誠聯合會計師事務所表示，此類案例若要逐步把經營的事業交棒給第二代時，恐面臨四大議題。記者林則宏／攝影
早年基於對中國大陸投資限制，有些台商可能會找人頭股東代持自身股權，資誠聯合會計師事務所表示，此類案例若要逐步把經營的事業交棒給第二代時，恐面臨四大議題。記者林則宏／攝影

早年基於對中國大陸投資限制，有些台商可能會找人頭股東代持自身股權，資誠聯合會計師事務所表示，此類案例若要逐步把經營的事業交棒給第二代時，恐怕會面臨產權不清、轉讓重稅、金流遭重複課稅、人頭捲款等四大議題。

資誠兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，過去台商基於對陸投資限制、法律風險區隔、增加業務機會等商業考量，可能會安排外部第三人，代為持有自己實際出資的股權，但是安排接班時，代持股的問題將會一一浮現。

徐丞毅指出，第一個問題是產權不清，通常代持股東實際出資、受益狀況等，多半已不可考，因此若無第一代台商支持，這筆爛帳將遲遲無法清理。

第二個問題是收回稅負成本過高，徐丞毅表示，代持個人股東將股份轉回給實際股東，涉及20%股權轉讓的資本利得稅，若公司持有增值的不動產，則納稅更高。

第三個問題為金流，徐丞毅表示，代持個人股東收到股轉款後，金流該如何回到第一代台商，也是個令人頭痛的問題，更可能被認為有受贈的「偶然所得」，造成重複課稅的風險。

最後的問題也是最大的問題，徐丞毅指出，在第一代台商掌權時，人頭股東都沒意見，然當第二代想要掌權時，卻可能會面臨百般阻撓，更糟糕的是，當第一代台商不幸遭逢意外，或因疫情久久無法到大陸視察，人頭戶可能擅自變更公司印鑑、銀行帳戶密碼，除了資產泡湯外，還可能鬧上家庭革命。

徐丞毅表示，要解決代持股的問題，首先得看當初是否有代持協議，依據目前大陸的司法解釋，實際出資人與名義出資的代持協議，是可以被支持的，也就是當實際出資人要求解除代持協議時，工商登記可以依據代持協議、股東會決議進行變更，稅局也有機會不另行課稅，更不用跑資金流。

股東會 台商

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