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當心！透過這網路平台轉帳繳帳單 手續費10元可能照收

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導
疫情警戒第三級期間，網銀、行動銀行跨行轉帳手續費全免，實體ATM轉帳手續費減2元。 圖／聯合報系資料照片
疫情警戒第三級期間，網銀、行動銀行跨行轉帳手續費全免，實體ATM轉帳手續費減2元。 圖／聯合報系資料照片

金管會日前發布，第三級警戒期間民眾使用網路、行動銀行跨行轉帳手續費免收，實體ATM轉帳手續費減收，涵蓋繳稅費在內。不過，如果民眾繳交信用卡帳單不想跑超商、郵局或銀行臨櫃，選擇網路e-Bill全國繳費網平台以帳戶轉帳扣繳，手續費10元可能還是要照收，除非你的發卡銀行本來就補貼免收，以該平台繳交其他費用，可能也有照收手續費的類似狀況。

e-Bill全國繳費網是由中華民國銀行公會整合各金融機構及事業單位所推出，於現有金融機構及事業單位間委託代收作業基礎下，擴充現行各項代收管道，提供民眾更便捷的線上帳單付款服務，可繳納包含信用卡帳單、電信費、公用事業費、學雜費等多項稅費。不過，雖然民眾不論以任何一家銀行帳戶扣款繳交都可利用該平台，但是收取手續費與否則看個別銀行。

此次金管會在5月20日宣布，第三級警戒期間民眾使用網路、行動銀行跨行轉帳手續費免收，涵蓋繳稅費在內，省去民眾外出繳交各項規費、稅金的麻煩，避免不必要的外出移動增加染疫風險，但卻不包含e-Bill全國繳費網這個方便的繳費平台，民眾要留心。

部分銀行本來就有針對使用e-Bill全國繳費網平台繳信用卡帳單，補貼手續費，所以持卡人用該平台從銀行帳戶扣款轉帳繳信用卡帳單，不必收10元手續費，但不是每家發卡銀行都會補貼，不少大型發卡行這筆10元費用是照收的，因此

該平台現在警戒期間不在免收費的涵蓋範圍內，民眾若誤以為可比照，就會產生10元費用，建議最好向自家銀行或者發卡銀行詢問清楚。

信用卡 金管會 郵局

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