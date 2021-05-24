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零接觸當道 宅在家叫外送、看影集刷神卡享8%現金回饋

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導
華南銀行推行行動措施，如信用卡與行動支付等優惠，讓民眾防疫又享優惠。圖／聯合報系資料照片
華南銀行推行行動措施，如信用卡與行動支付等優惠，讓民眾防疫又享優惠。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情全國三級警戒，銀行打出零接觸支付可有效降低現金交易，避免感染風險。華南金控（2880）子公司華南銀行推行行動措施，如信用卡與行動支付等優惠，讓民眾防疫又享優惠。

華南銀行推出多張防疫神卡，多種搭配組合讓客戶選擇，像是「櫃買贏家生活卡」搭配「行動支付」，使用華南櫃買贏家生活卡綁定台灣Pay、Apple Pay或Google Pay三種行動支付消費，當期帳單享5%現金回饋。「i網購生活卡」搭配「網購、外送、影音平台」，一般網路消費皆享2.5%現金回饋，再指定通路如外送平台(Uber Eats、foodpanda)及影音平台(愛奇藝、Netflix、Catchplay、Spotify、KKBOX等)消費即享有8%超高現金回饋。

而「Rich+富家卡」搭配「醫療」，這張信用卡提供現金回饋國內1%及國外2%無上限基本回饋，以及額外儲蓄點數1%、2%、3%不同等級回饋，並可運用儲蓄點數併同現金回饋折抵次期帳單消費金額。另外，在指定通路使用如醫療、教育，再加碼享1%儲蓄點數回饋，最高可享5%回饋。

此外，華銀響應「零接觸支付」推出多項優惠，除了一般消費綁定金融卡使用台灣Pay(華銀支付)，全通路皆享有2%優惠。而目前台灣Pay可以使用的店家已擴及至四大超商、全聯、台北101、高雄夢時代、屈臣氏、寶雅（5904）、日藥本舖、丁丁藥局等，不論是採買民生用品、防疫物資以及網路購物皆可使用。

華南銀行 行動支付

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