大專院校模擬交易競賽 期交所公布各隊最新夏普比率

5月以來因疫情擴大致臺股類期貨商品行情呈現大幅波動，凸顯期貨交易風險控管重要性。期交所刻舉辦的「縱橫期海Try Try看－大專院校模擬交易競賽Part I」，各大專院校參賽隊伍能否妥適擬訂兼具報酬率及風險控管的交易策略，也反映在最新的競賽成績上。期交所提醒，競賽辦法係「針對正報酬參賽隊伍之『夏普比率』由大到小排序，取前15名獲獎」，提醒參賽隊伍把握最後一周競賽時間，調整交易策略。

本競賽期間自4月1日至5月31日，參賽隊伍僅剩最後一周時間。期交所表示，由於競賽舉辦目的以「金融教育」為出發點，競賽成績以「累積報酬率」及「夏普比率」兩項指標計算，須兼顧報酬率與風險控管；為使參賽學生瞭解自身隊伍目前的成績，於最後一周適時調整交易策略，期交所今(24)日除公布各參賽隊伍累積報酬率外，特別公布攸關競賽排行的「夏普比率」。

夏普比率代表「在承受1%的風險下，能得到多少報酬？」，截至5月21日累積報酬率為正報酬隊伍有63隊，其中4隊夏普比率大於1、1隊介於0.5~1、4隊介於0.3~0.5、11隊介於0.2~0.3、43隊低於0.2。

觀察目前累積報酬率前20名隊伍，僅有10隊夏普比率亦維持在前20名，表示即使累積報酬率再亮眼，倘每日報酬率的起伏波動很大，致交易風險增加，將使得夏普比率值下滑。本次競賽期間期貨市場行情波動大，正好考驗參賽者的交易技巧及風險控管能力；另因期貨市場採保證金交易，倘若對盤勢看法與行情走勢不同，除造成部位虧損外，亦可能因保證金不足而需補繳保證金，抑或部位被強制平倉。因此，期交所提醒參賽隊伍，市場行情變化萬千，成績排名仍會不斷變化，宜注意風險控管，並妥適調整交易策略，方能成為最後贏家。

期交所「縱橫期海Try Try看－大專院校模擬交易競賽Part I」，是運用期交所虛擬交易所平台舉辦的模擬交易競賽。依據競賽辦法，最後將自正報酬且有完整交易四大類競賽商品之參賽隊伍中，取「夏普比率」前15名優勝隊伍獲獎，各頒發團體獎金5萬元~4,000元不等獎金，優勝隊伍指導老師亦可獲得2.5萬元~2,000元不等獎金。期交所已於活動網站公布最新競賽成績，歡迎參賽隊伍上網查詢。

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