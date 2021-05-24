證券劃撥存款逼近3兆、單月暴增1,743億元 雙創新高

中央銀行今（24）日公布4月金融情況，其中，象徵散戶投資信心的證券劃撥存款餘額連七漲，4月底增至2兆9,933億元，續創歷史新高，單月暴增1,743億元，創下歷年單月最大紀錄。

央行統計顯示，4月股市熱絡，股價加權指數屢創新高，4月月平均股價指數1萬7,115點，月增965點，日平均成交值4,339億元，創2011年7月以來，近十年最大。

央行經研處副處長蔡惠美指出，「4月股市交易比較熱絡，股價和成交值都很高。」

不過，5月國內新冠肺炎疫情急轉直下，全國進入三級警戒，民間消費急凍、股匯市也受到衝擊，對於5月國內金融情況如何發展，蔡惠美說，疫情變化快速，央行會密切關注後續發展。

央行今日公布，今年4月日平均貨幣總計數M1B及M2月增率分別為0.57%及0.43%，均較上月為高；M1B及M2年增率則由上月之18.23%及8.91%，分別下降為17.73%及8.83%，主要受放款與投資成長減緩之影響。

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