聽新聞
test
0:00 / 0:00
星展銀一名員工確診：屬居家辦公 無須匡列其他員工
星展銀行（台灣）獲報一名員工採檢新冠病毒確診，由於星展超前部署，部分業務及後勤部門自3月起已實施分組居家辦公，該名確診員工為居家辦公者，因此無須匡列其他員工，也不影響公司正常營運。此外，星展也接獲清潔公司通知，一名外派至某分行的清潔人員也傳確診，經獲報後同樣立即對相關辦公處所進行消毒，而該清潔人員未與行員有密切接觸，因此請行員進行自主健康管理。
星展銀行（台灣）視保護所有員工、客戶與營運夥伴的安全為首要職責，對於確診員工將提供一切必要的協助，並強調目前業務照常，並已研擬縝密的因應計畫與配套措施，確保營運不受影響。星展銀行（台灣）因應台灣疫情升溫，已採取多項措施主動防疫：包括自5月12日疫情提升至二級起，全面啟動居家辦公或分組辦公模式，及補貼計程車費補助等，保障員工健康及安全。
在分行方面，客戶進出分行時，都需確實配戴口罩、執行體溫測量與酒精消毒、維持安全社交距離，並全面採用簡訊實聯制，確保客戶的安全。
2021報稅眉角
▪【專題】新制小確幸、滑手機輕鬆報稅 所有眉角看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言