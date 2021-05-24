快訊

PTT鄉民暴動揪出他自導自演 徐巧芯：認知作戰界史密斯夫婦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

星展銀一名員工確診：屬居家辦公 無須匡列其他員工

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導
星展銀行（台灣）獲報一名員工採檢新冠病毒確診。聯合報系資料照
星展銀行（台灣）獲報一名員工採檢新冠病毒確診。聯合報系資料照

星展銀行（台灣）獲報一名員工採檢新冠病毒確診，由於星展超前部署，部分業務及後勤部門自3月起已實施分組居家辦公，該名確診員工為居家辦公者，因此無須匡列其他員工，也不影響公司正常營運。此外，星展也接獲清潔公司通知，一名外派至某分行的清潔人員也傳確診，經獲報後同樣立即對相關辦公處所進行消毒，而該清潔人員未與行員有密切接觸，因此請行員進行自主健康管理。

星展銀行（台灣）視保護所有員工、客戶與營運夥伴的安全為首要職責，對於確診員工將提供一切必要的協助，並強調目前業務照常，並已研擬縝密的因應計畫與配套措施，確保營運不受影響。星展銀行（台灣）因應台灣疫情升溫，已採取多項措施主動防疫：包括自5月12日疫情提升至二級起，全面啟動居家辦公或分組辦公模式，及補貼計程車費補助等，保障員工健康及安全。

在分行方面，客戶進出分行時，都需確實配戴口罩、執行體溫測量與酒精消毒、維持安全社交距離，並全面採用簡訊實聯制，確保客戶的安全。

星展銀行 居家辦公 疫情

延伸閱讀

企業捐贈消毒防疫設備 協助醫院抗疫

疫情改變生活型態 宏碁資訊衝刺雲端居家辦公解決方案

鏡頭前全副武裝報導疫情嚴峻 鏡頭後打扮輕鬆僅剩口罩

法巴人壽一名員工染疫 集團聲明：已分流居家辦公

相關新聞

「台灣錢、淹腳目」 國內存款總額首破50兆元

「台灣錢、淹腳目」，中央銀行今（24）日公布今年4月金融情況，國內存款餘額首度突破50兆元大關、達50兆251億元，單月...

大陸人頭代持台商股權 企業傳承恐面臨四大議題

早年基於對中國大陸投資限制，有些台商可能會找人頭股東代持自身股權，資誠聯合會計師事務所表示，此類案例若要逐步把經營的事業...

當心！透過這網路平台轉帳繳帳單 手續費10元可能照收

金管會日前發布，第三級警戒期間民眾使用網路、行動銀行跨行轉帳手續費免收，實體ATM轉帳手續費減收，涵蓋繳稅費在內。不過，...

零接觸當道 宅在家叫外送、看影集刷神卡享8%現金回饋

新冠肺炎疫情全國三級警戒，銀行打出零接觸支付可有效降低現金交易，避免感染風險。華南金控（2880）子公司華南銀行推行行動...

富邦人壽確診員工再增一名 星展、遠銀也失守

本土確診案例攀升，金融機構相繼失守，繼今天上午台銀、法巴人壽、國泰世華傳員工確診，下午富邦人壽、遠東商銀及星展銀行也證實...

又是南京東路！遠東銀行南京東路分行一名行員確診

遠東銀行（2845）宣布該行南京東路分行一名行員新冠肺炎確診，剛名行員是在5月22日獲通知確診，而在5月20日居家隔離時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。