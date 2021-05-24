專家：美國聯準會態度轉鷹 人民幣匯率區間整理

交通銀行台北分行今(24)日發表人民幣周評指出，上周中國人民銀行在公開市場操作上維持穩定持平的政策模式，等量續作逆回購7天2.20%及1年期MLF 2.95%; 另外，LPR報價1年期3.85%，5年以上品種利率4.65%，皆連13個月持平，符合人行著重於穩增長與防風險的首要貨幣政策目標。

從4月份的經濟數據來看，投資增速並非全面性的擴大，在部份投資結構上仍低於預期，且社融規模及新增貸款增速趨緩，加以全球環境不確定性甚高的情況下，預期人行維持政策利率穩定的態度暫時不會有所改變。

貨幣市場方面，上周面臨本月稅期的緊縮因子，由於人行操作穩妥，加計國庫現金定存投放下，在岸人民幣流動性充足無虞。Shibor各期限曲線平坦，除隔夜1.996%較前日下滑9.6BP，其餘天期僅微幅走低0.8個基點以內，1年期報2.929%。

離岸人民幣的資金成本亦較月初下滑，主要受到整體資金寬鬆，加上USDCNH換匯市場長端點數(swap point)略降的帶動影響，長天期offer side的賣方壓力仍在，反映在Hibor報價1年期已從周初的3%以上，微幅修正2.97017%。

至於短天期部分，月內利率則易受日間的流動性變化及月底因素將至影響而出現較劇烈的波動，1個月內價格報在2.5765%以內。

上周市場風險情緒全面升高，美國聯準會發布4月FOMC會議紀錄，多位官員意外提出應提早討論收縮購債的看法，一舉修正FED原先認定通膨只是暫時的說詞。

FED紀錄一出引發市場預估提早升息的憂慮，美股率先重挫倒地，10年期美債殖利率跳高，但隨市場淡化過度緊縮的反應後也讓公債走勢上下震盪，回檔至1.632%價位。

通膨預期一直是此波推動美債殖利率上行的主要動力，美債殖利率將在未來FED政策調整下反覆測試新的平衡點。若美公債殖利率持續走揚，相對也會縮窄中美利差空間，這將對人民幣匯率單方向升值形成壓力，預期短線上在區間波動的態勢濃厚。

後續中美之間勞動市場回歸及經濟成長增速，對於貨幣政策調整的力度及時間，導致資產重新訂價後的資金流向，都將成為人民幣走勢的新觀察重點。

美元指數部分，上周反覆於90的整數關卡徘徊，短線上所有均線蓋頭承壓，一度跌到89.650，寫下今年2月底以來新低，在FOMC會議記錄發布後一度跟隨美債反彈走高0.36%後回檔，但周五出爐的PMI數據驚艷，也讓美指再度收復於90.029。

人民幣部分繼續與美指同步回歸區間震盪整理，在岸人民幣(USDCNY)全周中間價收在6.4300元對1美元，周線僅小升7點。而離岸人民幣(USDCNH)上周陷於6.4167~6.4500元區間窄幅波動，最終以6.4344元作收，微貶0.05%。

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