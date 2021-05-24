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匯市觀望 新台幣小貶1分、收27.95元

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
新台幣匯率今日貶值1分，以27.95元報收，台北外匯經紀公司成交量8.82億美元。（本報系資料庫）
新台幣匯率今日貶值1分，以27.95元報收，台北外匯經紀公司成交量8.82億美元。（本報系資料庫）

台幣匯率今（24）日貶值1分，以27.95元報收，台北外匯經紀公司成交量8.82億美元。

新台幣匯率今日盤中最高27.876元，最低27.951元。

台股今日開低走低，終場以16,338.29點作收，上漲36.23點，成交量4,229.65億元；其中，外資及陸資（不含外資自營商）賣超1.35億元。

台幣匯率 新台幣 外資

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