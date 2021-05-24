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匯市觀望 新台幣小貶1分、收27.95元
新台幣匯率今（24）日貶值1分，以27.95元報收，台北外匯經紀公司成交量8.82億美元。
新台幣匯率今日盤中最高27.876元，最低27.951元。
台股今日開低走低，終場以16,338.29點作收，上漲36.23點，成交量4,229.65億元；其中，外資及陸資（不含外資自營商）賣超1.35億元。
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