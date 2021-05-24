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法巴人壽一名員工染疫 集團聲明：已分流居家辦公

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
法國巴黎人壽今日表示，已針對該集團所在的台北101大樓78-80樓，也就是人壽、管顧、產險等三家公司所在之地進行消毒。圖／台北101提供
法國巴黎人壽今日表示，已針對該集團所在的台北101大樓78-80樓，也就是人壽、管顧、產險等三家公司所在之地進行消毒。圖／台北101提供

法國巴黎人壽一名員工傳出確診，法國巴黎人壽今(24)日表示，已針對該集團所在的台北101大樓78-80樓，也就是人壽、管顧、產險等三家公司所在之地進行消毒；另外，法巴保險集團一直有在執行分流辦公跟居家辦公，目前有超過六成的員工居家辦公。

以下為該集團的聲明：

法國巴黎保險集團在台分公司有同仁新冠肺炎採檢結果為陽性，該名同仁自5月20日起身體出現不適後開始休病假，並送至醫院接受妥善治療，公司也將提供必要之協助。

法國巴黎保險集團在台分公司隨時因應疫情最新發展迅速應變，並成立疫情應變小組，協助確保業務運作正常、客戶權益不受影響，並協助員工保持健康及安全，也立即請專業團隊進行辦公室全面消毒，配合中央流行疫情指揮中心(CECC)之防疫措施，第一時間聯絡曾近距離接觸該名同仁之同事進行居家隔離及自主健康管理。

法國巴黎保險集團在台分公司已於5月16日啟動持續營運計畫(Business Continuity Plan, BCP)，在充足技術支援下，採取居家辦公(Work From Home, WFH)措施。

同仁的健康與安全是公司的首要考量，本公司將持續監控疫情發展，並依照衛福部發布的資訊和規定為員工制定防疫措施，並執行一切必要的措施來確保業務正常營運，服務不中斷。

疫情 台北101

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