新台幣升值2.3分 午盤暫收27.917元

新台幣今（24）日午盤升值2.3分，暫收27.917元兌1美元，成交金額5.55億美元；台股早盤開低，新台幣上午盤最高達27.876元兌1美元，升值6.4分。

美股上周五收盤漲跌互見，道瓊工業指數收漲0.4%；標普500指數小跌0.1%；那斯達克綜合指數收跌0.5%；費城半導體指數收跌0.5%；台股早盤以16,246.52點開低，新台幣則是以平盤開出。

新台幣今日早盤以27.94元兌1美元，平盤開出，也是上午盤最低，最高則是27.876元兌1美元，升值6.4分。

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