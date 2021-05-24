快訊

PTT鄉民暴動揪出他自導自演 徐巧芯：認知作戰界史密斯夫婦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日月光Q2維持高檔 新產能下半年推升營運再上層樓

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
半導體封測大廠日月光投控（3711）今年以來營運展現成長力道，市場雖然仍看好第2季營運，但由於生產早已滿載預料第2季營運可望維持高檔。圖／聯合報系資料照片
半導體封測大廠日月光投控（3711）今年以來營運展現成長力道，市場雖然仍看好第2季營運，但由於生產早已滿載預料第2季營運可望維持高檔。圖／聯合報系資料照片

半導體封測大廠日月光投控（3711）今年以來營運展現成長力道，市場雖然仍看好第2季營運，但由於生產早已滿載預料第2季營運可望維持高檔，不過，下半年該公司去年擴增的打線封裝產線陸續較密集開出之後，市場法人看好該公司下半年營運表現可望再上層樓。

日月光今年首季業績相當亮眼，包括毛利率跟營益率同步增長，首季單季稅後純益85.65億元，年增1.2倍，EPS1.99元，也是歷史第三高成績。不過，市場分析師認為，第2季封測市場仍維持熱絡，但產能在首季早已全線滿載，第2季業績再向上推升動能趨緩。

市場目前看好日月光業績再展現明顯推升動能應落在下半年，主要由於該公司看好封測產業需求持續緊俏，日月光也宣佈調高資本支出10~15%，也就原本年初預估今年擴廠投資手筆17億美元，如今將達19~20億美元，今年封測產能預估將擴增10~15%。

在資本支出大幅提升下，日月光投控去年就提早進行擴充產能規劃，該公司目前正加快打線封裝產能擴增速度，目前預期今年將新增2000至3000台打線機，高於去年第4季時預期的1800台，預計進入今年下半年之後，新產能將密集開，屆時，將再推升日月光投控的營運成長表現。

股價表現上，該股日前隨台股大盤修正至百元以下，由於基本面持續看好，逢低買盤趁勢進場布局，近日股價不僅重回百元關卡之上，目前約在105至108元之間，短線有機會挑戰重新站回季線關卡，約108元之上，股價技術面有機會逐漸再偏多。

日月光 封測

延伸閱讀

兩外資喊加碼台股 亞系外資點名首選這九檔

TrendForce：日月光穩居封測一哥

Q1全球前十大封測業者營收71.7億美元 日月光奪冠

首季全球前十大封測營收達71.7億美元 集邦看續成長

相關新聞

「台灣錢、淹腳目」 國內存款總額首破50兆元

「台灣錢、淹腳目」，中央銀行今（24）日公布今年4月金融情況，國內存款餘額首度突破50兆元大關、達50兆251億元，單月...

大陸人頭代持台商股權 企業傳承恐面臨四大議題

早年基於對中國大陸投資限制，有些台商可能會找人頭股東代持自身股權，資誠聯合會計師事務所表示，此類案例若要逐步把經營的事業...

當心！透過這網路平台轉帳繳帳單 手續費10元可能照收

金管會日前發布，第三級警戒期間民眾使用網路、行動銀行跨行轉帳手續費免收，實體ATM轉帳手續費減收，涵蓋繳稅費在內。不過，...

零接觸當道 宅在家叫外送、看影集刷神卡享8%現金回饋

新冠肺炎疫情全國三級警戒，銀行打出零接觸支付可有效降低現金交易，避免感染風險。華南金控（2880）子公司華南銀行推行行動...

富邦人壽確診員工再增一名 星展、遠銀也失守

本土確診案例攀升，金融機構相繼失守，繼今天上午台銀、法巴人壽、國泰世華傳員工確診，下午富邦人壽、遠東商銀及星展銀行也證實...

又是南京東路！遠東銀行南京東路分行一名行員確診

遠東銀行（2845）宣布該行南京東路分行一名行員新冠肺炎確診，剛名行員是在5月22日獲通知確診，而在5月20日居家隔離時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。