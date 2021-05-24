日月光Q2維持高檔 新產能下半年推升營運再上層樓

半導體封測大廠日月光投控（3711）今年以來營運展現成長力道，市場雖然仍看好第2季營運，但由於生產早已滿載預料第2季營運可望維持高檔，不過，下半年該公司去年擴增的打線封裝產線陸續較密集開出之後，市場法人看好該公司下半年營運表現可望再上層樓。

日月光今年首季業績相當亮眼，包括毛利率跟營益率同步增長，首季單季稅後純益85.65億元，年增1.2倍，EPS1.99元，也是歷史第三高成績。不過，市場分析師認為，第2季封測市場仍維持熱絡，但產能在首季早已全線滿載，第2季業績再向上推升動能趨緩。

市場目前看好日月光業績再展現明顯推升動能應落在下半年，主要由於該公司看好封測產業需求持續緊俏，日月光也宣佈調高資本支出10~15%，也就原本年初預估今年擴廠投資手筆17億美元，如今將達19~20億美元，今年封測產能預估將擴增10~15%。

在資本支出大幅提升下，日月光投控去年就提早進行擴充產能規劃，該公司目前正加快打線封裝產能擴增速度，目前預期今年將新增2000至3000台打線機，高於去年第4季時預期的1800台，預計進入今年下半年之後，新產能將密集開，屆時，將再推升日月光投控的營運成長表現。

股價表現上，該股日前隨台股大盤修正至百元以下，由於基本面持續看好，逢低買盤趁勢進場布局，近日股價不僅重回百元關卡之上，目前約在105至108元之間，短線有機會挑戰重新站回季線關卡，約108元之上，股價技術面有機會逐漸再偏多。

商品推薦