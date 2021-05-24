遠東新發行社會責任債券 凱基證券擔任主辦承銷商

遠東新（1402）今（24）日發行社會責任債券並掛牌上櫃，由凱基證券擔任主辦承銷商，成為國內資本市場目前唯一首先完成綠債、可持續發展債及社會責任債發行企業，象徵臺灣資本市場在永續金融發展邁出重要里程碑。

凱基證券表示，遠東新社會責任債券為國內企業推出的首檔社會責任債券，發行條件為5年期，票面利率0.52%，發行金額新台幣12億元。

遠東新為國內企業勇於創新的先行者，並響應政府推動永續發展政策2018年初發行其國內第一檔企業綠色債券，並於去年底率先依聯合國17個永續發展目標(SDGs)建立永續債券框架(Framework)發行國內第一檔企業可持續發展債券，且此框架設計將可作為未來綠色、可持續及社會責任債的發行依據。

櫃買中心今年4月發布永續發展債券作業要點，新納入社會責任債券的發行法源，遠東新再次響應並成功發行企業第一檔社會責任債券，盼能發揮拋磚引玉、引起更多國內企業的響應，平衡社會發展。

凱基證券表示，遠東新本次募集資金的社會效益投資計畫，涵蓋保障弱勢族群、提供COVID-19抗疫物資以及在地採購、支持中小企業於疫情期間維持員工就業等具社會效益的項目，此也呼應遠東新以創新的思維引領社會發展，提昇人民福祉的企業使命。

凱基證券為開發金子公司，擔任遠東新發行的首檔社會責任債券獨家主辦承銷商，本次由企業成功發行首檔社會責任債券，推進台灣永續發展債券市場航向新的里程碑。

凱基證券近年致力於響應政府推動永續金融政策，協助企業將資金投入對環境改善及社會效益等投資計畫，過去亦擔任多檔永續發展相關債券的主辦承銷商，包含主辦台灣首檔綠色公司債(台灣中油首檔綠色債券)、主辦台灣電力首檔綠色公司債、主辦台灣首檔民營企業綠色債券(遠東新首檔綠色債券)以及主辦法商東方匯理銀行台北分行首檔綠色債券。

這些實績皆展現凱基證券近年來在永續發展債券承銷市場的積極參與度，並藉由協助相關企業及金融發行者，於資本市場順利籌資、成長茁壯，亦符合開發金控（2883）成為業界ESG（環境、社會、公司治理）領頭羊之目標，並將落實責任以積極發揮金融影響力，為永續發展貢獻一份心力。

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