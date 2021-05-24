遠東新世紀 發行首檔生產事業社會責任公司債

遠東新世紀公司（1402）領先國內生產事業，發行首檔社會責任債券，今(24日)於櫃買中心上櫃掛牌。該檔債券是目前發行規模最大的社會責任債券，也是繼5月18日中信銀、凱基銀及永豐（1907）銀發行首批社會責任金融債以來，國內的第四檔社會責任債券，截至5月24日，社會責任債券累計發行金額為新台幣39億元。

櫃買中心表示，遠東新世紀這次發行社會責任債券，發行金額為新台幣12億元，發行年期為5年期，票面利率為年息0.52%，由凱基證券擔任主辦承銷商，並由安永聯合會計師事務所擔任外部認證機構。該檔債券所募資金將用於「基本服務需求」、「創造就業及可以減輕或避免因社會經濟危機所導致失業的計畫」及「社會經濟發展和權利保障」的社會效益投資計畫，具體投資項目包含新冠肺炎疫情期間口罩布料、防護衣及面具塑料等原料生產，提供弱勢族群就業機會及支持中小企業，和優先收購弱勢族群獨立回收商之回收寶特瓶等。

櫃買中心指出，社會責任債券是協助企業落實社會責任及幫助特定目標人群，以促進社會正面效益與發展的最佳金融工具，有關更多遠東新世紀公司社會責任債券的相關資訊，投資人可至櫃買中心網站之「永續發展債券」專區查詢。

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