防疫升級 台灣人壽啟動五大關懷服務

國內嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情警戒升高，中信金控（2891）子公司台灣人壽啟動五大關懷服務，擴大法定傳染病給付範圍、確診隔離檢疫理賠、放款減息方案，給予保戶即時照護、強化保障，降低保戶生活壓力。

一、強化保戶防疫保障，讓民眾更安心抗疫，推出台灣人壽安心365全戶罩專案，將法定傳染病慰問保險金納入保障項目。多張商品之法定傳染病取消30日疾病等待期限制，投保後確診者皆適用。

二、針對健康醫療險保戶，法定傳染病不視為除外責任。感染新冠肺炎申請理賠(含1998年前保單及其「法定傳染病」雖列為除外責任者)，基於有利於被保險人考量，仍予以給付，且被要求入住負壓隔離病房，比照加護病房住院項目給付理賠。

三、感染新冠肺炎確診，依政府安排入住集中檢疫所的保戶，提出政府機關或醫療機構開立的證明，均視為入住普通病房，可以依投保的險種規定，獲得理賠保障。

四、感染新冠肺炎確診的保戶，可展延房屋貸款本金及利息一年；確診保戶經個別檢具證明文件可申請保單借款利息緩繳或降息六個月。

五、提供房貸、保單借款利率調降優惠，主要對象包括：

(一)、因確診、或檢疫需要接受隔離，以及受疫情影響被實施無薪假或非志願性失業之借款戶本人或配偶、一親等血親。

(二)、連續兩個月平均營業額較去年同期或去年下半年平均營業額減少15%之公司負責人本人或配偶。

(三)、防疫相關醫療人員。

台灣人壽表示，上述對象凡是自用住宅貸款餘額新台幣1,000萬元以內，自核定受理日起，可減息0.25%六個月；保單借款也自核定受理日起，按各類型保單借款定價利率減息0.25%六個月，本項降息措施申請期限至9月30日。

疫情期間，台灣人壽客服專線0800-099-850及理賠窗口服務不中斷；解約、保單借款得以傳真申請；住院醫療理賠可透過台壽官網的龍e賠專區申請。

台灣人壽子公司中國信託產險，亦放寬三項理賠措施，包括：一、針對健康醫療險保戶，法定傳染病取消30日疾病等待期限制，投保後確診者皆適用。

二、法定傳染病不視為除外責任，感染新冠肺炎申請理賠，且被要求入住負壓隔離病房，比照加護病房住院項目給付理賠。

三、感染新冠肺炎確診，依政府安排入住集中檢疫所的保戶，提出政府機關或醫療機構開立的證明，均視為入住普通病房，可以依投保的險種規定，獲得理賠保障。

客戶申請理賠備案，可透過0800-075-777客服專線，或中信產險官網線上備案系統申請。

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