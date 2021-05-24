居家防疫 台新銀行全方位出擊、最高回饋60%

台新銀行今（24）日表示，針對近600萬信用卡卡友，推出兩種數位形式的信用卡帳單：E-Mail電子帳單、簡訊行動帳單，再搭配信用卡帳單自動扣繳帳戶的繳款方式，只要卡友擁有台新或Richart帳戶，就可透過Richart Life App線上申辦，讓民眾無須出門即可處理所有帳務，不必擔心忘記繳款的問題。

使用簡訊行動帳單的卡友，只需要開啟簡訊內連結即可一覽帳單，還可直接線上繳款，亦可於手機產出條碼至便利商店繳納費用。

全台升為三級警戒，此刻正是疫情最嚴峻的階段。政府提倡民眾居家辦公、在家防疫，但特定行業，如民生用品、金融機構還是必須提供服務，維持民眾基本正常生活。金融業者也推出許多線上服務，讓民眾無須外出跑銀行，也減少紙本文件接觸所帶來的染疫風險。

台新銀行表示，使用紙本帳單的台新（2887）卡友，開放以下方式轉換數位帳單，超前部署疫情下的居家生活，今年6月30日前轉換成功，可享GoShare免費騎乘金，更有機會可以抽Gogoro最新款VIVA MIX。

一、下載台新Richart Life App，以網路銀行身分登入即可申請轉換。首頁下方點擊帳務>詳細資訊>快速服務_申請電子帳單。

二、行動銀行客戶，可於完整功能>線上服務>客戶服務>申請電子帳單。

三、網路銀行客戶，可於個人設定>服務申請與掛失>申請/取消電子帳單。

四、進線台新客服語音設定調整，數位帳單轉換活動詳情：https://tsbk.tw/ebill。

除功能上全面數位化，為了讓客戶可以「宅得住」，台新銀也推出最高60%回饋的一系列宅生活優惠，鼓勵宅在家裡的民眾，一起當個防堵疫情的英雄。五項優惠方案如下：

一、宅好吃！美食外送 60%送上門。

今年5月1日到6月30日，美食、生鮮外送刷台新銀行信用卡，Uber Eats最高拿210元、foodpanda最高現折60%，FlyGo卡再享最高6%回饋。

二、宅廚神！每日三餐10%自己來。

今年6月30日前，於指定量販/超市或超商買菜選食，使用行動支付綁定台新信用卡，最高享10%回饋，支付零接觸好安心。

三、宅娛樂！打Game、追劇，訂閱三送一。

今年6月20日前，於指定影音平台訂閱，樂享訂三送一回饋，搭配FlyGo卡再享最高6%回饋，回饋率最高達39%。

指定影音品牌，包括：Netflix、Youtube Premium、Spotify、CATCHPLAY+、KKBOX(不含KKBOX Prime、KKTV)、friDay影音。

四、宅蝦拚！防疫物資、遠距神器，39%買起來。

今年5月31日前，宅家補貨免出門，網購採買回饋登錄最高衝39%，先領現折優惠券再刷指定台新信用卡。另外，燦坤（2430）刷台新信用卡登錄最高享6.5%；指定筆電再享最高分30期0利率，指定空氣清淨機56折起。

五、宅理財！保費換卡刷，最高2.8%。

今年6月30日前，保費刷台新信用卡，累積達門檻並登錄享定額加碼回饋，加計指定卡別權益最高1.2%，最高可享2.8%刷卡金回饋或享12期分期0利率。

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