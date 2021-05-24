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華南銀行北北基分行 下周啟動分組居家辦公

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導

公股行庫行員確診案增加，華南金控（2880）旗下華南銀行也繃緊神經，本周將小規模試辦分行AB組居家辦公，下周再行大規模實施，研擬先從北北基地區分行先做，將有超過90家分行納入啟動居家辦公。

總行單位也同步研擬試辦，但是若總行、營業單位全部分AB組居家辦公可能對運作有壓力，因此除了疫情嚴峻的北北基地區分行將試辦後啟動，總行則是逐步試辦，但是涉及交易、作業、帳務等部門，需要更嚴格的資安、安控等系統，暫時還是以異地辦公為主。此點與兆豐銀、一銀相同。

華銀全台有186家分行，雙北加基隆有約超過90家分行，考量分行端沒有所謂異地辦公，而是依區域擬定相互支援分行，現在則是再規劃分AB組居家辦公，以使分行人力仍夠保有另一組人力可備援，啟動居家辦公後，兩組間不能交流、相互接觸，以降低染疫風險，維持分行營運不中斷，原則上分行AB組居家辦公比例各半。

總行部分會要求各單位陸續展開試辦，目前總行已經全面異地辦公，至於AB組居家辦公，會讓各部門先自行衡量最適方案，試辦範圍慢慢擴大後，再逐步分AB兩組居家辦公。

居家辦公 華南銀行 華南金控

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