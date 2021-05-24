萬華疫情重災區 公股行庫匡列家住萬華行員先居家
本土疫情高燒，溯源自萬華的確診案例比重居高不下，也使得金融業針對家住萬華地區行員提高警覺。第一金控（2892）旗下一銀傳出確診案例即為家住萬華行員，所幸一銀早已讓其居家，保護同仁、降低風險。目前一銀清查居住在高風險萬華地區員工名單，不論工作單位在分行或後勤，一律通知居住該地區的員工自5月17日起居家辦公兩週，總計有逾百人。
兆豐金（2886）旗下兆豐銀行則是約有60多位行員家住高風險的萬華地區，也請其先行居家觀察。至於分行地點則是並沒有設在萬華地區的分行。
稍早傳出數個員工確診的富邦金（2881），則是自17日起即要求居住地或上班地點在萬華區、蘆洲區的跨區移動上班的同仁，至5月28日期間均以居家辦公為原則。
不過，第三級警戒是否會在28日截止還是延長，目前仍未定，因此相關高風險地區的員工，在各公司陸續啟動居家辦公後，是否會繼續維持居家，還是28日後會進辦公室，還有待觀察。
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