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一銀北北基桃逾80家分行 擬周三啟動居家辦公

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導

金融業陸續傳出行員確診，第一金控（2892）旗下第一銀行也中標，有一名後勤員工通報新冠肺炎確診。一銀周日緊急開會，預定最快本周三可能就會啟動雙北地區甚至基隆、桃園等地超過80家分行，啟動居家辦公

至於一銀總行則尚未啟動AB組居家辦公，主要先就疫情熱區分行居家辦公先做演練與執行，但目前總行已在規劃AB組居家辦公，同時也在研擬除目前有第二備援基地作為總行異地辦公處所，還要擴增第三備援異地辦公室，以降低疫情風險。相較於不少民營、外商銀行已啟動居家辦公，公股行庫目前主要以異地辦公備援模式因應防疫警戒升級，少部分居家辦公主要以居住地處疫情熱區或者請防疫照顧假居家為主，不算啟動居家辦公。一銀週日有員工確診後，高層開會決定今天就確定啟動居家辦公的分行名單，週二小規模演練，最快週三、或者週四就啟動名單內分行居家辦公。

一銀全台有188家分行，擬啟動AB組居家辦公的雙北地區分行就有七、八十家，範圍還可能包括到基隆、桃園地區分行。

居家辦公 第一銀行 疫情

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