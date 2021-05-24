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公股動作最快 兆豐銀即起全面啟動AB組居家辦公

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導

雙北疫情持續增溫、金融業行員確診案例隨之激增，目前先以異地辦公備援方案為防疫主幹的公股行庫，兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行動作最快，今天起全面展開總行與全國分行A、B組居家辦公運作，除了副總級以上高階主管，以及部分涉及交易、帳務等安控需求較高的總行單位，仍採異地備援外，其餘總行單位與全台108家分行，即起全面啟動AB組居家辦公，為公股行庫第一家。

相較於不少民營、外商銀行早已啟動居家辦公，公股行庫目前主要以異地辦公備援模式因應防疫警戒升級，少部分居家辦公主要以居住地處疫情熱區或者請防疫照顧假居家為主，不算啟動居家辦公。兆豐銀行則是早已演練完成，因此在雙北連續一周以上確診案例破百，金融業也多家機構陸續「淪陷」傳出確診後，兆豐銀決定今天起總行與全國所有分行不分區，啟動AB組居家辦公。

兆豐銀指出，原則上各分行採一半居家、一半進分行辦公的比例，但因分行規模大小有所不同，不是每個分行都可半數居家辦公，因此中小規模分行可能採最低營運人數進行。總行單位則是除了財務、外匯、信託等約七、八個單位因涉及帳務、交易等資安與安控要求較高，則仍維持異地辦公的方式，暫無法適用居家辦公。

另外，兆豐銀董事長張兆順、總經理蔡永義分居銀行與金控總部辦公室，所有副總也是銀行、金控總部各半。

兆豐銀行 居家辦公 公股行庫

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