金融業一日三起！一銀、玉山後 中信銀再添確診

金控公司今天一日三起確診案例。繼第一金（2892）、玉山金（2884）兩金控旗下銀行今天傳出有行員確診後，中信金控（2891）今天晚間發布，子公司中信銀行一位內勤同仁確診新冠肺炎，這也是繼21日中信金首度傳出子公司中信銀與台灣人壽各有一員工染疫確診後，該金控集團員工第三個確診個案。

中信金表示，為保護同仁安全及避免感染風險，中信金已針對該位同仁工作的辦公大樓完成全面清潔消毒作業，而同一辦公樓層的所有同仁也全數實施居家辦公及自主健康管理，相關環境消毒衛生安全及人員防疫關懷管理，均依標準程序進行中，確保同仁與客戶的健康。至於這位新增確診同仁工作的辦公大樓所在地，中信金則未說明。

中信金指出，中信金及各子公司嚴格落實各項防疫措施，並啟動第四級警戒的防疫演練準備，力行防疫從嚴、服務不中斷的精神，維持公司正常營運。中信金呼籲同仁及客戶多注意自身與家人健康，身體若有不適，請儘速就醫，避開所有接觸感染風險的機會，保護自己、家人、同仁與客戶的健康

商品推薦