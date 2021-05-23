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中國信託銀行1內勤員工確診 同樓層同事全居家辦公

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
中國信託銀行。聯合報系資料照／記者李隆揆攝影
中國信託銀行。聯合報系資料照／記者李隆揆攝影

中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）今（23）日接獲通知，旗下子公司中國信託商業銀行一位內勤同仁確診嚴重特殊傳染性肺炎。

為保護同仁安全及避免感染風險，中國信託銀行已針對該位同仁工作之辦公大樓完成全面清潔消毒作業，而同一辦公樓層的所有同仁亦全數實施居家辦公及自主健康管理，相關環境消毒衛生安全及人員防疫關懷管理，均依標準程序進行中，確保同仁與客戶的健康。

疫情期間，中國信託金控及各子公司嚴格落實各項防疫措施，並啟動第四級警戒的防疫演練準備，力行防疫從嚴、服務不中斷的精神，維持公司正常營運。

中信金控呼籲同仁及客戶多注意自身與家人健康，身體若有不適，請儘速就醫，避開所有接觸感染風險的機會，保護自己、家人、同仁與客戶的健康。攜手抗疫，相互守護，一起安然度過最艱難的疫情時期。

中國信託商業銀行 中信金控

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