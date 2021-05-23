聽新聞
test
0:00 / 0:00
金融業疫情燒 玉山銀三重作業大樓行員確診
玉山金控（2884）旗下玉山銀行今天下午獲悉該行新北三重地區作業大樓有同仁確診。玉山銀強調，該確診同仁為該行位處三重的作業大樓內勤工作，並非在分行工作，也沒有在第一線接觸外部顧客，目前該名同仁無明顯症狀，已居家隔離中，其他與確診者同樓層的同仁，也都即起實施居家辦公與自主健康管理。
玉山銀並表示，目前三重作業辦公大樓也已在今天傍晚完成全面清潔消毒。
玉山銀表示，目前玉山銀全行均已實施A、B組輪流居家辦公，銀行也持續關心同仁健康狀況，並提供防疫相關協助，以降低染疫風險。
2021報稅眉角
▪【專題】新制小確幸、滑手機輕鬆報稅 所有眉角看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言