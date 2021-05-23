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金融業疫情燒 玉山銀三重作業大樓行員確診

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導
玉山銀行。玉山銀行/提供
玉山銀行。玉山銀行/提供

玉山金控（2884）旗下玉山銀行今天下午獲悉該行新北三重地區作業大樓有同仁確診。玉山銀強調，該確診同仁為該行位處三重的作業大樓內勤工作，並非在分行工作，也沒有在第一線接觸外部顧客，目前該名同仁無明顯症狀，已居家隔離中，其他與確診者同樓層的同仁，也都即起實施居家辦公與自主健康管理。

玉山銀並表示，目前三重作業辦公大樓也已在今天傍晚完成全面清潔消毒。

玉山銀表示，目前玉山銀全行均已實施A、B組輪流居家辦公，銀行也持續關心同仁健康狀況，並提供防疫相關協助，以降低染疫風險。

玉山銀行 居家辦公

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